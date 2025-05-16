Sert düşüş sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?

ABD-Çin arasındaki iyileşme ve Rusya-Ukrayna heyetleri arasında başlayan görüşmeler başta olmak üzere küresel çapta yaşanan gelişmeler, güvenli liman olarak bilinen altının düşük yönde seyretmesine yol açtı.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.17 itibarıyla 3 bin 992 liradan .işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 672 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 566 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 4 bin 32 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1.24 değer kaybederek 3 bin 199 dolar seviyesinden işlem görüyor.