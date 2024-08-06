Sert düşüşün ardından Bitcoin'de son durum ne?

Küresel piyasalardaki satış baskısının ardından Bitcoin fiyatı yüzde 10’dan fazla arttı. Kripto para biriminin fiyatı, son 24 saatte yüzde 10’dan fazla artarak 55 bin doların üzerine çıktı. Dün (5 Ağustos) Bitcoin'in fiyatı, artan resesyon endişesiyle 24 saatte yüzde 12,5 geriledi.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, dün küresel piyasalar gibi kripto paralarda da yaşa yaşanan tarihi satış baskısının ardından son 24 saatte yüzde 10’dan fazla artarak 55 bin doların üzerine çıktı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 9,6 artarak 1 trilyon 980 milyar dolara yükseldi.

Analistler, ABD'de dün açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrasında piyasaların bir nebze de olsa rahatladığını belirtti.

Saat 09.45 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 10,5 artış yaşayan Bitcoin, 55 bin 791 dolar seviyesine çıktı.

ETHEREUM 2 BİN 520 DOLAR SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 12,1 değer kazanarak 2 bin 520 dolar seviyesine yükseldi.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle ve Asya piyasasındaki gelişmelerle haftanın ilk işlem gününde tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kalmıştı.

Bitcoin'in fiyatı ABD ekonomisinin resesyona gideceğine yönelik endişeler nedeniyle dün (5 Ağustos) 54 bin doların altına inmişti.