Sertab Erener'den Erdoğan'a sokak hayvanları için çağrı: Bize 4 yıl verin

Sanatçı Sertab Erener, sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören 'katliam yasasına' karşı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Erener, "Rica ediyorum 4 yılı bize verin ki sokak hayvanlarına bu barınakları yaptırıp oralarda yaşatalım" dedi.

Sanatçı Sertab Erener, TBMM komisyonundan AKP ve MHP'nin oylarıyla geçirilen ve sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasa değişikliğine ilişkin Nişantaşı'nda gazetecilere konuştu.

Yasa değişikliğine itiraz eden Erener AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrı yaparak, "Bize dört yıl verin, barınak yapalım" diye konuştu.

Hayvansever kimliğiyle de bilinen Erener, Erdoğan’a seslenerek şöyle dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanım, bu sabah bir metin yazarak videoya alıp size seslenmek istemiştim ama gazeteciler çıktı karşıma, şimdi söylemek istiyorum.

Önümüzde 4 yıl var ve bu yasa 4 yılı kapsıyor. Hayvanları, Türkiye’nin onlarca ilinde ve ilçesinde olmayan barınaklara, olmayan bir yere toplamamıza imkân yok.

Bu 4 yılı bekleyelim, biz hayvanseverler elinden geleni yapsın. Sizler de merhametlisiniz, bizler de merhametliyiz. O zaman el ele verelim, olması gereken gibi davranalım.

Rica ediyorum 4 yılı bize verin ki sokak hayvanlarına bu barınakları yaptırıp oralarda yaşatalım..”