Sertab Erener'den iptal edilen konserlere ilişkin açıklama: 'Sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum'

Eurovision Şarkı Yarışması'nda 21 yıl sonra tekrar sahneye çıkan Sertab Erener, ertelenen ve iptal edilen konserlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir aydır talihsiz sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Maalesef bu süreçte haziran konserlerinin bazılarını ileri tarihlere, bazılarını ise iptal etmek zorunda kaldım. Ve çok üzgünüm" dedi.

Sanatçı Sertab Erener, haziranda yapılması planlanan ancak ertelenen ve iptal edilen konserlere ilişkin açıklama yaptı.

Erener, sağlık sorunları nedeniyle bazı konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Erener, "İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğüm günden bugüne yani bir aydır talihsiz sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Malesef bu süreçte haziran konserlerinin bazılarını ileri tarihlere, bazılarını ise iptal etmek zorunda kaldım. Ve çok üzgünüm" dedi.

Şarkıcı sözlerine "Detaya girmeden söyleyeyim ama ciddi bir nedenim olmasaydı inanın ne olursa olsun konser iptal etmezdim. Şimdi çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum ve sizlerle konserlerde buluşacağımız için çok mutluyum. Çok yakında 5 Temmuz'da dinleyeceğiniz yeni şarkı 'Bi Polar' ve en sevdiğiniz şarkılarla sahnede buluşmak üzere" diye devam etti.