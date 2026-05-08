Sertab Erener, Eurovision'un teklifini reddetti

Ünlü sanatçı Sertab Erener, bu yıl Viyana’da düzenlenecek Eurovision final gecesinde sahne alması için yapılan teklifi reddettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili video yayınlayan Erener, dünyadaki siyasi gelişmeler nedeniyle organizasyonda yer almak istemediğini söyledi.

Erener, Eurovision finalinin yapılacağı tarihte daha önceden planlanmış bir konser programı bulunduğunu da ifade etti.

Sertab Erener, 2003 yılındaki Eurovision şarkı yarışmasında seslendirdiği “Everyway That I Can” adlı şarkıyla Türkiye’ye yarışma tarihindeki ilk ve tek birinciliği getirmişti.

Erener, 2 sene önce İsveç'in Malmö kentinde düzenlen yarışmanın ikinci yarı finalinde sahneye çıkmış ve 2003'te Türkiye'ye birinciliği kazandırdığı şarkısını söylemişti.