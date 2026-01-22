Sertavul Geçidi ağır tonajlı taşıt geçişine kapatıldı
Karaman ile Mersin arasındaki geçitte kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sertavul Geçidi, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Kaynak: AA
İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Sabah saatlerinde başlayan kar ve tipi, Karaman ile Mersin arasındaki geçitte etkili oluyor.
Ekipler, olası kazaları önlemek amacıyla yolu tır ve çekici tipi araçların geçişine kapattı.
Karayolları ekiplerinin yoldaki çalışmaları sürüyor.