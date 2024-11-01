Sertbarut’a İtalya’dan 2 ödül birden

Oktay EVSEN

Tudem Yayın Grubu’nun sevilen yazarı Miyase Sertbarut’un Emons Edizioni tarafından İtalyanca “La cabina telefonica di Yuan Huan” adıyla yayımlanan Yuan Huan'ın Kulübesi isimli kitabı, İtalya’da 'Yılın Çocuk Romanı' seçilerek Rodari Ödülü’ne değer görüldü. Sertbarut’un kitabı, İtalya’nın Omegna kentinde bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Festival di Letteratura Per Ragazzi ‘Gianni Rodari’ (Gianni Rodari Çocuk Edebiyatı Festivali) kapsamında düzenlenen 'Premio Rodari Ödüllerine' aday gösterilen 240 eser arasında yer almış ve roman-öykü kategorisinde öne çıkarak beş kitaplık kısa listeye seçilmişti. Kapanış töreninde

Miyase Sertbarut’a ikinci bir ödül daha takdim edildi. Sertbarut, Padova Üniversitesi öğrencileri tarafından 'Mansiyon Ödülü'yle de onurlandırıldı.

Miyase Sertbarut da İtalya'da yaptığı açıklamada, “Yuan Huan pek çok dile çevrildi. Anlaşılan o ki İtalyan okurları daha fazla sarıp sarmalamış. Bu hikâyeler daha pek çok kalbe dokunacak gibi görünüyor ve anlatı sanatının evrensel olduğunu da hatırlatıyor" dedi.

Daha önce İspanyolca, Slovakça, Arapça, Arnavutça, Korece ve Çinceye de çeviri hakları satılan Yuan Huan’ın Kulübesi yerel ile evrenseli, geleneksel ile dijitali bir araya getiren beş mucizevi hikâyeyi dikkat çekici bir üst kurguyla birleştiren, merak uyandırıcı bir roman.