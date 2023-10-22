Servet Çetin: İyi oynadığımız dönemlerde skora yansıtamıyoruz
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Çetin, Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis'in çok iyi performans sergilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Gerçekten üzülüyoruz, pozisyona girmesek, kötü oynasak diyeceğiz rakip daha iyiydi. Ama maalesef pozisyonlara giriyoruz, iyi oynadığımız dönemlerde skora yansıtamıyoruz. Bu da bizi olumsuz yönde etkiliyor."
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