Servet Çetin: İyi oynadığımız dönemlerde skora yansıtamıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Çetin, Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis'in çok iyi performans sergilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Gerçekten üzülüyoruz, pozisyona girmesek, kötü oynasak diyeceğiz rakip daha iyiydi. Ama maalesef pozisyonlara giriyoruz, iyi oynadığımız dönemlerde skora yansıtamıyoruz. Bu da bizi olumsuz yönde etkiliyor."