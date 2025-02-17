Servet Çetin Kimdir? Oynadığı takımlar ve kariyeri

Fenerbahçe ve Galatasaray dahil Türkiye'nin birçok kulübünde oynamış olan Servet Çetin, şimdi ise futbolda teknik direktörlük görevini üstleniyor. Servet Çetin hakkındaki tüm bilgilere bakalım:

SERVET ÇETİN KİMDİR? SERVET ÇETİN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Servet Çetin, 17 Mart 1981’de Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde doğmuş, Türkiye’nin en önemli stoperlerinden biri olarak uzun yıllar profesyonel futbol oynamış ve ardından teknik direktörlük kariyerine adım atmıştır. Defans mevkiinde gösterdiği sert ve mücadeleci oyun tarzıyla tanınan Çetin, özellikle hava toplarındaki üstünlüğü ve fizik gücüyle dikkat çekmiştir. Günümüzde teknik direktör olarak futbol dünyasındaki kariyerine devam etmektedir.

SERVET ÇETİN'İN KULÜP KARİYERİ

KARTALSPOR, GÖZTEPE VE DENİZLİSPOR YILLARI

Servet Çetin’in profesyonel futbol kariyeri 1999 yılında Kartalspor'da başladı. Burada sergilediği başarılı performansla dikkat çeken genç stoper, 2001 yılında Göztepe’ye transfer oldu. Göztepe ile Süper Lig deneyimi yaşayan Çetin, 2002 yılında Denizlispor’a transfer olarak çıkışını sürdürdü. Özellikle Denizlispor’un UEFA Kupası’nda 4. tura kadar ilerlemesinde büyük katkı sağladı.

SERVET ÇETİN'İN FENERBAHÇE KARİYERİ

2003 yılında Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı-lacivertli formayla iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı. Fenerbahçe’nin defans hattına Diego Lugano ve Edu Dracena gibi isimleri transfer etmesiyle, forma şansı azalan Çetin, 2006 yılında Sivasspor’a transfer oldu.

SERVET ÇETİN'İN SİVASSPOR VE GALATASARAY DÖNEMİ

Sivasspor’da 2006-2007 sezonunda takımın kaptanlığını üstlenen Servet, burada gösterdiği performansla yeniden millî takıma çağrıldı. 2007 yılında ise Galatasaray’a transfer oldu. Galatasaray formasıyla oynadığı ilk sezonda tam 59 maça çıkarak istikrarlı bir performans sergiledi. 2008 yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Servet Çetin, Galatasaray savunmasının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

2009-2010 sezonunda teknik direktör Frank Rijkaard ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kadro dışı kaldı. Ancak daha sonra yeniden kadroya dahil edilerek takımın önemli oyuncularından biri olmaya devam etti. 2011-2012 sezonunda teknik direktör Fatih Terim’in yönetiminde Tomas Ujfalusi ile birlikte savunmanın bel kemiğini oluşturdu.

ESKİŞEHİRSPOR VE MERSİN İDMAN YURDU DÖNEMİ

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra 2012 yılında Eskişehirspor’a transfer oldu. Burada kaptanlık da yapan Servet, özellikle 2013 yılında Trabzonspor’a karşı attığı solo golle büyük yankı uyandırdı. Eskişehirspor’da iki sezon forma giydikten sonra 2014 yılında Mersin İdman Yurdu’na transfer oldu ve burada da iki sezon geçirdi.

2016 yılında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.

SERVET ÇETİN'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra antrenörlük yapmaya başladı. 2017 yılında Antalyaspor altyapısında yardımcı antrenör olarak görev aldı. Daha sonra Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor’da yardımcı antrenör olarak çalıştı.

2023 yılında Sivasspor’un teknik direktörü olarak göreve getirildi ancak aynı yıl içinde kulüple yollarını ayırdı. 2024 yılının başında ise Amedspor’un teknik direktörü olarak göreve başladı.

SERVET ÇETİN MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Servet Çetin, Türkiye Millî Takımı formasını farklı yaş kategorilerinde toplam 89 kez giydi.

U-17 ve U-18: 4 kez forma giydi.

4 kez forma giydi. U-21: 17 kez millî oldu ve 2 gol kaydetti.

17 kez millî oldu ve 2 gol kaydetti. A Millî Takım: 59 kez Türkiye A Millî Takımı’nda forma giydi ve 3 gol attı.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye’nin yarı finale yükselmesinde önemli rol oynayan Çetin, turnuvanın en dikkat çeken defans oyuncularından biri oldu. Aynı zamanda 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda da bronz madalya kazanan millî takım kadrosunda yer aldı.

SERVET ÇETİN’İN OYUN TARZI VE LAKABI

Fiziksel gücü, sert savunması ve savaşçı ruhu ile tanınan Servet Çetin, hava toplarındaki hâkimiyetiyle tanınıyordu. Galatasaray ve millî takım forması giydiği dönemde, kritik anlarda attığı kafa golleriyle taraftarların gönlünde taht kurdu.

SERVET ÇETİN HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRIYOR?

Şu an Amedspor’un teknik direktörlüğünü yapan Servet Çetin, futbolculuk dönemindeki liderlik özelliklerini teknik adam olarak da sürdürmeyi hedefliyor. Uzun yıllar futbol dünyasında mücadele eden Çetin, teknik direktörlük kariyerinde de adından söz ettirmeye devam ediyor.