Servet Çetin’den taraftara sitem

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Adana Demirspor’u konuk eden ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Servet Çetin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bazı taraftarlara tepki göstererek sözlerine başlayan Çetin, "Mücadeleden önce bence taraftarları değerlendirelim. Maçın sonlarına doğru bazı mırıldanan taraftarlar vardı, ben onları gerçek Sivasspor taraftarı olmadığını düşünüyorum. Adana Demirspor gibi bir takıma karşı oynuyoruz. Ligin 3. sırasında bir onların bütçesine bakın bir de bizim bütçemize bakın. Biz kısıtlı bütçelerle iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün Adana Demirspor’a hiçbir şey yaptırmadık. Bütün pozisyonlar bizim, maçın başından sonuna kadar üstünüz. Çocuklar bunu hak etmiyor, alkışlanmayı hak ederken taraftarlar mırıldanıyor. Ben bunların gerçek Sivasspor taraftarı olduğunu düşünmüyorum. Ben 6 yıldır Sivasspor’a emek veriyorum, benim onlardan daha çok emeğin var. Benim onlardan Sivasspor’a daha çok katkım var. Benim onlardan hem maddi hem manevi Sivasspor’a katkım daha çok. Ben onların birilerinin adamı olduğunu düşünüyorum. Gerçek Sivassporlu olmadıklarını düşünüyorum. Bugün çocuklar alkışı hak ederken oradan mırıldanmalar oluyor ben bunu hiç yakıştıramadım" diye konuştu.

Servet Çetin, maçı konuşmak istemediğini belirterek, "Maçın başından sonuna kadar üstün bizdik. Olmadı yapacak bir şey yok. Çocuklar alkışı hak ediyordu. Mırıldanmaları hak etmiyordu. Bizde öyle aynı şekilde. Kısıtlı bütçeyle iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün Adana Demirspor’un pozisyonu yok. Bizim bin tane pozisyonumuz var. Maçın yorumuna bile konsantre olamadım, çok kızgınım" diye konuştu.