Servet değerindeki araziyi MHP’li kaptı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İBB’nin halkın kullanımına açtığı Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan 9 dönümlük araziyi “turizm alanı” olarak yapılaşmaya açtı. Sonucu gizlenen ihaleyi MHP Milletvekili Uysal’ın aldığı anlaşıldı.

İsmail ARI

Megakent İstanbul’daki rant ve talan projelerine bir yenisi daha eklendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul’un en değerli bölgeleri arasında yer alan Sarıyer’deki 9 dönümlük araziyi kiralamak için 31 Ağustos 2023 tarihinde ihale düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2020 yılında halkın kullanımına açtığı Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan, Hacıosman Bayırı ile Tarabya Bayırı Caddesi’nin kesiştiği kavşakta bulunan arazi için düzenlenen ihalenin sonucu aylar geçmesine rağmen kamuoyuna duyurulmadı.

AYLARDIR GİZLENİYOR

Yurttaşlar, arazinin yapılaşmaya açılmaması için binlerce imza toplayıp basın açıklaması düzenlese de imar planlarına “Turizm alanı” olarak işlenen arazinin ihalesini bir milletvekilinin aldığı ortaya çıktı.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre, aylardır gizlenen, servet değerindeki arazinin ihalesini, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın kurduğu ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin de kurucu vakfı olan Nişantaşı Eğitim Vakfı (NEV) aldı.

11 Ekim 2023 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre, arazi 21 yıllığına MHP’li Uysal’ın vakfına teslim edildi. Vakfın dört yıl boyunca ayda 3 bin 240 avro, beşinci yıldan itibaren de 334 bin 800 avro kira ödeyeceği belirtildi. Kira oranında her ay yüzde 2,5 oranında artış yapılacağı da belirtildi. Arazinin mülkiyeti “Sultan Bayezid Han-ı Sani Bin Mehmed Han-ı Sani Vakfı” üzerinde gözüküyor. Vakıfların ihaleyle kiraya verdiği arazi, 29 Temmuz 2003 tasdik tarihli olan ve halen yürürlükte bulunan imar planlarına göre “Turizm tesis alanları’nda” kalıyor.

‘ORMANI SAVUNACAĞIZ’

Arazinin yapılaşmaya açılmasına karşı çıkan yurttaşlar üç bini aşkın imza toplamıştı. Hattan geçen kasım ayında İBB önünde yapılan açıklamada, arazinin İBB tarafından devralınması için çağrı yapılmıştı.

Atatürk Kent Ormanı Gönüllüleri’nden ve Kuzey Ormanları Savunması sözcüsü Ceylan Toraman ise BirGün’e yaptığı açıklamada, ihaleye tepki göstererek “Söz konusu alanda yapılaşma ile ormandaki tüm canlıların yaşamı tehdit ediliyor. Orman bir bütündür, tahrip edilmesi düşünülen nokta göletleri besleyen derenin geçtiği yerdir. Tüm ekolojik ilişkinin dengesi bu durumda bozulacaktır. Ormanımızı bir otelin arka bahçesi olarak görmüyoruz. Tüm İstanbulluların faydalandığı ormanımızı yine tüm İstanbullularla savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.