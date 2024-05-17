Servet garantilerinde tasarruf yok

Havva GÜMÜŞKAYA

‘Kamuda tasarruf’ paketinde sermaye kesimlerine verilen gelir garantilerine dokunulmadı. Köprü ve otoyolların ardından Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. Tek yön geçiş ücreti otomobiller için 112 TL'ye yükseldi.

Bu yılın bütçesinde tünel için öngörülen ödeme tutarı 4,9 milyar TL oldu. OVP’deki ortalama kur hesabına göre bu tutar 133 milyon dolara denk geliyor. Yapı Merkezi adlı Türk firması ile SKEC adlı Güney Kore firması tarafından yapılan ve 24 yıl 5 ay süreyle işletme hakkı olan tünel için 2018-2023 döneminde işletmeci şirkete 5,1 milyar TL ödendi. Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.’ye yapılan ödemelerin 2018-2026 döneminde 24,2 milyar TL’yi bulması bekleniyor.