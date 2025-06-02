Servis aracı köprü ayağına çarptı, sürücü yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan servis aracı, köprü ayağına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, aracın boş olması faciayı önledi.

Kaza, D100 yan yol ışıklar köprü altında meydana geldi. Sürücüsü hakimiyetinde bulunan 41 P 6359 plakalı servis aracı, kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, aracın boş olması facianın önüne geçti. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, araçta ciddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.