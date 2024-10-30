Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde servis aracının çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 30.10.2024 23:55
  • Giriş: 30.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 31.10.2024 01:08
Kaynak: İHA
Servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti


Kaza Manisa’nın Turgutlu ilçsine bağlı Albayrak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 J 6317 plakalı servis aracı 1,5 yaşındaki Sümeyre Elşeher’e çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol