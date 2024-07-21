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Servis aracının çarptığı yaya yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.07.2024 15:14
  • Giriş: 21.07.2024 15:14
  • Güncelleme: 21.07.2024 15:14
Kaynak: İHA
Servis aracının çarptığı yaya yaralandı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde servis aracının çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barguzu Caddesi üzerinde seyir halinde olan İ.T idaresindeki 44 S 0999 plakalı servis aracı yolun karşısına geçmeye çalışan N.İ.’ye çarptı. Kazada, yaya N.İ. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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