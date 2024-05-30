Servis hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz

Emek Servisi

Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyeleri tasarruf paketi kapsamında personel servislerinin kaldırılmasına karşı SGK önünde basın açıklaması yaptı. Emekçiler servis haklarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

SGK önünde yapılan açıklamada konuşan BES Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Ercan Erdoğan, "Açıklanan kamuda tasarruf paketi değil, mücadeleyle kazandığımız haklarımızın ortadan kaldırılmasıdır” dedi. Emekçilerin haklarına sahip çıkmazsa İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde servislerin kaldırılacağının kesinleştiğini belirten Erdoğan, "Biz büro emekçileri olarak yaşanan ekonomik krizin sebebi değil mağdurlarıyız. Artık söz emekçide. Servis, yol, yemek hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ekonomik kayıplarımızın ortadan kaldırılması ve bu ekonomik krizi yaratanların; krizin bedelini ödemesi için tüm emekçileri 13 Haziran’da işyerlerinden alanlara çıkmaya üretimden gelen gücümüzü kullanmaya çağırıyoruz” dedi.