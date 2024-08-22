‘Servis hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz’

Emek Servisi

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Ankara şubeleri tasarruf tedbirleri kapsamında personel servislerinin kaldırılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, “22 Ağustos 2024 tarihinden 17 Ekim 2024 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının tüm birimlerinde sabah ve akşam birer saat olmak üzere günde iki saat hizmet üretmeyeceğiz” denildi.

Çalışanların işyerlerine ücretsiz, kolay, güvenli olarak ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, “Kamu çalışanlarının haklarının tasarruf kalemine dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.