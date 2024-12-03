Servis kazaları işçi için tehdit

EMEK SERVİSİ

Alınmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ile ihmaller, yurdun dört bir yanında yaşamak için çalışan milyonlarca emekçiyi her gün tehdit ediyor.

İşçiler her gün, sakat bırakılma ve hatta iş cinayetinde yaşamını yitirme tehdidi ile çalışmaya mecbur bırakılıyor. Dün Kütahya’nın Emet ilçesinde işçi taşıyan midibüsün şarampole savrulması sonucu 1 işçi öldü, 7 işçi ise yaralandı.

AA’nın haberine göre, İ.A. idaresindeki Eti Maden Bor İşletmelerine ait işçi servisi, Emet-Tavşanlı karayolu Günlüce köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Kazada yaralanan sürücü İ.A, işçiler Hasan A, Ali Rıza G, Recep K, Gökhan K, Halil İbrahim S, Recep Ş. ve Yüksel K. sağlık ekiplerince Emet ve Tavşanlı’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yüksel K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa Salihli’de ise saat 09.30 sularında Salihli-Gördes yolunda Salihli yönünden Gördes’e gitmekte olan T.E. yönetimindeki süt kamyonu ile karşı yönden gelen tarım işçilerini taşıyan M.B’nin kullandığı işçi servis midibüsü çarpıştı.

Süt kamyonu sürücüsü ile 9 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Berdan Barajı yerleşkesinde elektrik üretim santrali içerisinde çalışan Mehmet Emin Çelik, bakım sırasında ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek 1,5 metrelik boşluğa düştü. Çelik, mesai arkadaşlarınca düştüğü yerden çıkartılamayınca bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılan işçi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı işçi hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı.