Servis kazası: 23 yaralı

Emek Servisi

Çankırı’da işçileri taşıyan servisin devrilmesi sonucu 23 işçi yaralandı. Mustafa G. yönetimindeki servis otobüsü, şarampole devrildi. Otobüs içinde sıkışan 23 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılardan birinin Çankırı Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ederken, durumu ağır olan 3 yaralı Ankara’ya sevk edildi.

Diğer yaralılar Çankırı Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Servisteki işçilerin, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi’nde Sumitomo fabrikasında çalıştıkları ve araçta şoför dahil 45 kişinin bulunduğu öğrenildi. Petrol-İş sendikasında örgütlü olan işçiler için sendikadan yapılan açıklamada sürecin takipçisi oldukları belirtildi.