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Servis minibüsü devrildi; 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 09.04.2025 12:00
  • Giriş: 09.04.2025 12:00
  • Güncelleme: 09.04.2025 12:01
Kaynak: DHA
Servis minibüsü devrildi; 2 yaralı

Erol POLAT/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde devrilen servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Çerkeşli Mahallesi İMES OSB içerisindeki 1'inci Cadde'de meydana geldi. Metin K.’nin kontrolünü yitirdiği 41 P 1239 plakalı servis minibüsü, yol kenarındaki yeşillik alana devrildi. Kazada, minibüsteki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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