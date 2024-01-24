Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Servis minibüsü ile tır çarpıştı: 12 yaralı

Hatay’da servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

  • 24.01.2024 20:06
  • Giriş: 24.01.2024 20:06
  • Güncelleme: 24.01.2024 20:08
Kaynak: İHA
Servis minibüsü ile tır çarpıştı: 12 yaralı
İHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsü ile tır çarpıştı

Kaza, Serinyol Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ali A. idaresindeki 31 ALV 054 plakalı minibüs, Antakya- İskenderun karayolunda aynı yönde seyreden Aydın K. idaresindeki 31 ABE 775 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

BirGün'e Abone Ol