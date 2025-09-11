Servis minibüsünün elektrikli bisiklete çarptığı kaza kamerada
Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Ulus ilçesinde yolun karşısına geçerken servis minibüsünün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü S.A. (50) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Bartın-Karabük yolunun Abdipaşa beldesi mevkisinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Ö.D. (45) yönetimindeki öğrenci taşıyan minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan S.A.’nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada S.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.A. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Minibüs sürücüsü Ö.D. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, hastanede tedaviye alınan S.A.’nın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
FOTOĞRAFLI