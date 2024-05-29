Servisime, ekmeğime dokunma!

İktidar ‘kamuda tasarrufa’ kamu emekçilerinin haklarını gasbederek başladı. Sendikalar, emekçi haklarını kısıtlayan genelgeye karşı dava açtı. Servislerin kaldırılmasını protesto eden SGK çalışanları ve servisçiler, yeni mağduriyetlere neden olan kararın revize edilmesini istedi.

Ekonomi Servisi

Lüks ve şatafattan ödün vermeyen AKP iktidarı, kamuda tasarruf tedbirleri adı altında kuma emekçilerinin haklarını budadı. Servisler kaldırıldı, lojman kiraları artırıldı, kamuya alınacak personel sınırlandırıldı. Sendikalar tasarruf tedbirleri genelgesini iptal istemiyle yargıya taşırken çalışanlar ve servisçiler dün servis hizmetlerinin kaldırılmasını protesto etti.

DANIŞTAY’A DAVA

Birleşik Kamu İş Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, ”Tasarruf Tedbirleri” konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesinin “Personel giderleri“, “Personel servisi hizmetine ilişkin giderler“ başlıklı bölümleri hakkında Danıştay’da dava açıklarını açıkladı. “Fatura yine kamu emekçilere kesilmiştir“ diyen Kütük, “Kamuya personel alımımın emekli sayısı ile sınırlandırılması kamu hizmetlerini verilemez hale getirecektir. Servis araçlarının kaldırılmasıyla toplu sözleşme ile elde edilen kazanımların ortadan kaldırılacak, kamuda çalışanlara ayrıca bir ulaşım harcamasını ortaya çıkaracak. Kamu emekçilerinin kazanılmış haklarını ortadan kaldırılırken kamuda lüks ve şatafatın devam ettiği görülmektedir“ dedi. Danıştay'a açılan dava dilekçede, söz konusu düzenlemelerin Anayasa'ya, 4688 sayılı Kanuna, uluslararası sözleşme ve antlaşmalara aykırı olduğu, kamu ve bireyler yönünden telafisi imkansız zararlara sebebiyet verebileceği belirtildi.

Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tasarruf tedbirleri kapsamında servis ihale sözleşmelerini iptal etti. Servis hizmetlerinin kaldırılmasıyla mağdur Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi çalışanları servis ve ulaşım hakkı için işyeri önünde eylem yaptı. “Tasarrufu saray yapsın, diyanete, dörtlü çete ihalelerine değil çalışanlara kaynak aktarılsın“ diyen Kocatepe SSGM çalışanları eylemlerine devam etme kararı aldıklarını açıkladı. Servis hizmetlerinin kaldırılması servis esnafını da mağdur etti.

TASARRUF MAĞDURLARI

Tasarruf tedbirleri kapsamında servis araçlarının kaldırılması kararı, 81 ilin esnaf odası başkanı ve servisçiler tarafından Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası önünde “Ekmeğime Dokunma“ sloganı ile protesto edildi. Personel servislerinin kaldırılmasının sektöre ciddi zararlar vereceğini belirten Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, “Meslektaşımızın iflas etmesine sebep olacaktır. Ülkemizde toplamda 110 bin servis aracının bulunduğu ve bu araçlardan geçimini sağlayan ailelerin sayısı da düşünüldüğünde bir sektörün zarar görmesinin yanında toplumsal olarak da büyük kayıpların yaşanması kaçınılmaz görünmektedir. Tabiri caizse bu uygulama 'Tasarruf Mağdurları' oluşturacaktır“ dedi. Servislerin yük değil tasarruf aracı olduğunu kaydeden Aktürk, “Servisler şehir içindeki trafik yoğunluğunu azaltmış hem de toplu taşıma nedeniyle bir anlamda güçlü bir tasarrufta sağlanmaktadır“ diyerek uygulamadan vazgeçilmesini istedi.

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MECLİS’TE SU ARITAN SEBİLLER KURULDU

İktidarın aldığı kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında TBMM de yeni kararlar aldı. Dışarıdan içme suyu alımına son verilirken bunun yerine arıtma şebeke suyunu içilebilir suya dönüştüren yeni sebiller alındı.

Genelge kapsamında gerçekleştirilen bazı iptaller şöyle:

• TCDD ve Ankara Sosyal Bilimler personel servisi için açtığı ihaleleri iptal ettiğini duyurdu.

• Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, “Küresel Yetişkin Tütün Araştırması“ yapılması için açtığı hizmet alım ihalesini iptal etti.

• Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin dış laboratuvar hizmeti ihaleleri de iptal edilen çalışmalar arasında yer aldı.

• SGK’nın 12 ilde kurmayı planladığı “Alo 179 Çağrı Merkezi“ iptal edildi.

• İstanbul’daki 1. Ordu Komutanlığı, protokol ve koruma amacıyla kullanılmak üzere açtığı araç ihalesini iptal etti.

• İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDOĞA şirketinin araç ihalesi iptal edildi.

• Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin 22 Mayıs’ta yapacağı 6 adet binek, 4 adet Pick-Up kiralama ihalesi, 21 Mayıs’ta iptal edildi.

• Konya Teknik Üniversitesi’nin rektörlük hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet binek araç kiralama ihalesi de tasarruf genelgesi hükümleri uyarınca iptal edildi.

• Konyaaltı Belediyesi’nin belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 184 günlük otobüs kiralama ihalesi, yine genelge hükümleri gereği iptal edildi.

• Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu, tasarruf paketi sebebiyle 13 branş ve iki etkinliğini iptal etti.

• Denizli Tavas’ta orman yangını emniyet yolları ile Bergama’da yangın helikopteri pisti yapımı için yapılan ihaleler tasarruf tedbirleri sebebiyle iptal oldu.