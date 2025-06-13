Ses çıkaran öğrenciye soruşturma!

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde 19 Mart sonrasında başlayan eylemlere katılan öğrencilere disiplin soruşturmaları açılmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından en 12 öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Üniversite tarafından gönderilen savunmaya çağrı yazılarında öğrencilere “öğrenme öğretme hürriyetini engelleyici veya işleyiş ve huzuru bozucu eylemlerde bulunmak”, “yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerde kurumun hizmetini engelleyici eylemlerde bulunmak”, “personelin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemde bulunmak” ve “kurum personeli veya öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak” suçlamaları yöneltildi.

Söz konusu yazılarda öğrencilerin “kampüs alanının güvenliğinin tehlikeye atıldığı” iddia edildi. Yazıda öğrencilerin “Sermayeye değil, eğitime bütçe”, “Kampüsler bizimdir, bizim kalacak”, “aile değil mücadele yılı”, “Şeriata, faşizme geçit yok” ve “AKP’den hesabı gençlik soracak” sloganlarını attıkları ifade edildi. Üniversite’nin Öğrenci Merkezi önünde “Aile Sempozyumu”na karşı gerçekleştirilen eylemde ise öğrencilerin “güvenlik görevlilerine hakaret ettiği ve saldırmak suretiyle yaraladıkları” iddia edildi.

Rektörlük ayrıca Eskişehir’den 23 Mart’ta düzenlenen eylemlere katıldığı gerekçesiyle bir öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattı. Üniversiteden gönderilen yazıda disiplin soruşturmasının öğrenci hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla açılan adli soruşturma nedeniyle başlatıldığı aktarıldı.

"CAYDIRMAK İSTİYORLAR"

“Aile Sempozyumu”na karşı öğrencilerin 16 Mayıs’ta gerçekleştirdiği eyleme katıldığı için hakkında soruşturma açılan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Sevgi Poyraz yaşananlara tepki gösterdi. Güvenlik görevlileri ile temasta bulunmadığını ifade eden Poyraz, ikametinin Eskişehir’de bulunmasına karşın savunmaya çağrı yazısının ailesinin yaşadığı eve gönderildiğine dikkat çekti. Anayasal haklarını kullandıklarını söyleyen Poyraz, “Açılan disiplin soruşturmalarına genel hatlarıyla baktığımda sadece bizi caydırmaya, vazgeçirmeye çalıştırmak için yapılan bir hareket. Öğrenme ve öğretme hürriyetini engellemekle suçlanıyoruz ancak aksine verdiğimiz mücadele tam olarak demokratik bir eğitim almak üzerine. O okulun öğrencileri olarak kendi eğitimimize dair bir şeyi engelleyecek bir topluluk değiliz. Tamamen haklarını savunan bir öğrenci grubuyuz” ifadelerini kullandı.