Ses çıkarana soruşturma!

İlayda SORKU

Hacettepe Üniversitesi’nde son dönemde öğrenciler peş peşe disiplin soruşturmalarıyla karşılaştı. Rektörlük tarafından düzenlenen “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu”na yönelik eleştiriler nedeniyle 30’a yakın öğrenciye disiplin soruşturması açıldı. Sempozyumun kadın ve LGBTİ+ haklarını hedef aldığını ifade eden öğrenciler, hem etkinlik sırasında protesto düzenledi hem de bölüm ve sınıf WhatsApp gruplarında eleştirilerini paylaştı. Rektörlük, bu eleştirileri gerekçe göstererek soruşturma süreci başlattı.

Soruşturmalar yalnızca bununla sınırlı kalmadı. 10 Mart’ta kampüste yaşanan başka bir olay nedeniyle de en az 20 öğrenci hakkında yeni bir disiplin süreci başlatıldı. Gerçekleştirecekleri bir eyleme dair bildiri dağıtan üniversite öğrencileri, ülkücü bir grup tarafından saldırıya uğradı. Dayanışmak üzere saldırıya uğrayan öğrencilerin yanına giden öğrenciler hakkında da disiplin soruşturması açıldı. Tebligatlar geçtiğimiz günlerde öğrencilere ulaştı.

VALİLİKLE REKTÖRLÜK EL ELE

Soruşturma açılan öğrencilerden İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi Eren Aydemir şöyle konuştu: “10 Mart’ta öğrenci arkadaşlar gerçekleşecek bir eyleme dair bildiri dağıtırken ülkücüler saldırdı. Biz de dayanışmaya gittik. Ardından disiplin soruşturması başlatıldı. Bu soruşturmanın bu kadar geç gelmesini Valilik baskısıyla ilişkili görüyoruz. Zaten tebliğin sonunda Valilikten geldiğini anlatan bir paragraf var. Bu da gençliğin mücadelesini kırmak için Valilik ile Rektörlüğün el ele olduğunu gösteriyor.”

ANMAYA GÜVENLİK ENGELİ

Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi’nde, 12 yıl önce katledilen Ali İsmail Korkmaz’ı anmak isteyen öğrencilere güvenlik görevlileri fiziki müdahalede bulundu. Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimize değil, onları tehdit eden çetelere karşı önlem alın” ifadeleri kullanıldı.