Ses duyulmasın diye 4 milyon TL

Elektrik Üretim A. Ş. (EÜAŞ)’nin Ankara’daki ana hizmet binasına 2020 yılında milyonlarca lira harcanarak sağır oda yapıldığı iddiası TBMM gündemine taşındı. CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, odanın maliyetinin dönemin dolar kuruyla 4 milyon TL olduğunu belirterek, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı EÜAŞ hangi ihtiyaçtan sağır oda yapmış, jammer (sinyal bozucu) almıştır? Burada nasıl görüşmeler yapılmıştır?” diye sordu.

İddiaya göre, EÜAŞ 2020 yılında 570 bin dolar harcayarak dinlenmeyen sağır oda inşa ettirdi. 2020 yılında doların ortalama 7 TL olduğu belirtilirken odanın maliyetinin 4 milyon TL’yi bulduğu kaydedildi. İlgezdi, çarpıcı iddiayı Meclis gündemine taşıyarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergede şunlar yer adı: “EÜAŞ’ta hangi ihtiyaca binaen yapıldığını bilemeyeceğimiz dinlemelere karşı oda için 4 milyon TL harcanmış. Yani 2020 yılındaki kura göre, 570 bin dolardan daha fazla para harcanmış. Bu yılın dolar ortalamasına göre EÜAŞ’ın harcadığı paranın bugünkü değeri 18,5 milyon TL’den fazla. Gizli görüşme yapmak için kamunun uğradığı zarara bakın.”

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ODADA KİMLER GÖRÜŞME YAPTI?

EÜAŞ’ın sağır oda harcamasının, “Türkiye’nin kaynaklarının nasıl har vurup harman savrulduğunun” kanıtı olduğunu ifade eden İlgezdi, Bakan Bayraktar’ın şu sorulara yanıt vermesini istedi:

• EÜAŞ’ta sağır odaya neden ihtiyaç duyulmuştur?

• Bu odada kim ya da kimler görüşme yapmıştır?

• Toplam 4 milyon TL’ye mal olduğu iddia edilen sağır oda ve sinyal kesiciler için ihale açılmış mıdır?

• Bu oda halen aktif olarak kullanılmakta mıdır?”