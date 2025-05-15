SES İzmir 2 Nolu Şube’den yetki çıkışı: "Yetki bizim, söz bizim"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 2 No’lu Şube, Alsancak Devlet Hastanesi’nde yetki sürecine dair hastane bahçesinde basın açıklaması düzenledi. Basın metnini SES İzmir 2 No’lu Şube Sekreteri Fatih Özbilgi okudu.

İdarecilerin baskılarla, tehditlerle ve vaatlerle çalışanları yandaş sendikaya üye yaptıklarını aktaran Özbilgi, “Tüm hastane bu durumdan haberdardır. Sendika seçmek anayasal haktır. Bu idareciler kendi koltuk sevdalarına görevlerini kötüye kullanarak alenen sendikal bir çalışma yürütmektedirler” dedi.

Yetki sürecini 102’ye 97 olmak üzere küçük bir farkla bitirdiklerini aktaran Özbilgi, süreci şöyle aktardı: “Bu sonuç, sayısal olarak bir mağlubiyet gibi görünse de, aslında ne kadar güçlü, ne kadar örgütlü ve inançlı olduğumuzu gösteren bir tabloyu da ortaya koyuyor. Çünkü biz bu mücadeleyi eşit şartlarda yürütemedik. İdarecilerin açıkça taraf olduğu, örgütlenme özgürlüğünün baskı altına alındığı, emekçilerin iradesine müdahale edildiği bir ortamda sendikamız örgütlendi. Bu koşullara rağmen neredeyse başa baş bir sonuç almak, sizlerin kararlılığı, inancı ve emeği sayesinde mümkün oldu.”

YETKİ ÇALIŞANLARINDIR

“Bizim örgütlülüğümüz organiktir, gerçektir, biz güçlüyüz ve doğru yoldayız” ifadelerini kullanan Özbilgi, “Onlar da biliyor bugün kapalı sandık kurulsa ve oylama yapılsa 30-40 oy bile alamazlar. Şimdi yapmamız gereken, bu sonucu bir son değil, yeni bir başlangıç olarak görmek ve mücadelemizi daha da büyütmektir” şeklinde konuştu.

Kapı kapı gezerek baskıyla, tehditle alınan her imza karşısında, alın teriyle, emekle, dayanışmayla örülen bir sendikacılığı savunduklarını aktaran Özbilgi, “Bu anlayış er ya da geç mutlaka kazanacaktır demiyorum kazanmıştır. Birliğimizden ve mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Neyi başardığımızın şuan onlar daha farkında lütfen biz de farkında olalım ve anlatalım. İdarecilere acil toplantı aldıran ve onları telaşa sokan şey neydi? İdarecilerin Usain Bolt gibi koşturup koltuk gücüyle sendikacılığa soyunmaları nedendir” diye sordu.

Açıklama şu sözlerle sonlandı: “Yetki yöneticilerin değil çalışanlarındır. Yetki bizim söz bizim. Bugün buradan ilan ediyoruz bu hastanede yetkili sendika SES’tir. Biz buradayız, biz SES’iz, biz emeğin sesiyiz.”