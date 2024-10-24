SES İzmir’den 'yenidoğan çetesi' tepkisi: “Sıyrılmanıza izin vermeyeceğiz”

SGK'den kazanç sağlamak için bebeklere yanlış tedavi uygulayıp ölümlerine neden olan "yenidoğan çetesi'ne tepkiler sürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 1 ve 2 Nolu Şubeleri, İzmir Alsancak Devlet Hastanesi’nde bir araya gelerek ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi de katıldı.

Şubeler adına açıklamayı okuyan SES İzmir 2 Nolu Şube Eş Başkanı Başak Edge Gürkan, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) getirdiği yıkıma dikkat çekti. ‘Sağlıkta devrim’ diye allanıp pullanan SDP’nin çöktüğünü vurgulayan Gürkan, “Sağlıkta dönüşümün ana aktörleri olan DSÖ, DTÖ, DB, Sağlık Bakanlıkları vb. kurumlar toplum kırımından sorumludur. Sahte başarı öyküleri ile her biri bir rakama indirgenmiş insan yaşamlarının hesabını vermekten kaçamayacaklar. Bizler başka bir sağlık mümkündür ve zorunludur diyoruz. Rant ve kâr amaçlı değil, sağlık emekçisi ve başvurucular arasına para ilişkisinin giremediği, koruyucu hizmetlerin öncelendiği toplum için sağlık, pıtrak gibi çoğalan özel sağlık kurumlarına değil kamu sağlık kurumlarına yatırım, sağlık hizmetlerinin demokratikleşmesi, bireysel ve tedavi merkezli değil, toplum ve bölge tabanlı koruyucu sağlık, taşeron, sözleşmeli, 4/B,4/C,4/D, 3+1 değil tek ve kadrolu çalışma, performans değil, emekliliğimize yansıyacak temel ücret ve ücretlerimizde artış, devasa şehir hastaneleri değil topluma yayılmış, ulaşılabilir sağlık kurumları, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir ve anadilinde sağlık hizmeti demeye devam edeceğiz” dedi.

MADEM ÖZEL HASTANE İSTİYORSUNUZ…

Sağlığın piyasalaştırılarak kâr aracına dönüştürüldüğü için bebeklerin özel hastanelerde katledildiğini vurgulayan Gürkan, şunları söyledi:

“Yaşanan bu katliamı birkaç kişiye yıkarak birkaç hastane kapatarak örtemezsiniz. O hastanelerde çalışan suçsuz evine ekmek götüren emekçileri işsiz bırakamazsınız. Bu hastaneleri kamulaştıracak ya da işsiz kalacak suça bulaşmamış emekçileri Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde görevlendireceksiniz. Dönemin İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı dâhil denetimden sorumlu yerelden bakanlığa kadar tüm bürokratlar sorumluluğu gereği görevden el çektirilerek adli ve idari soruşturmaya dahil edeceksiniz. Kar ederken ses çıkarmayan hastane patronları ya da özel hastane şirketlerinin yöneticileri de aynı derecede sorumludur.”

Gözaltına alınan tek bir hastane sahibi ya da şirket yöneticisi olmadığına vurgu yapan Gürkan, “Bunları da soruşturmaya dahil edeceksiniz. Kamu hastanelerinde ki istihdam açığını hızla giderip liyakatsiz yöneticilerinizi geri çekeceksiniz. Kamusal, nitelikli, erişilebilir, ücretsiz ve anadilinde sağlık sisteminin garantisini vereceksiniz. Özel hastaneleri ya kamulaştıracaksınız ya da SGK ile yapılan tüm anlaşmaları iptal edecek ve hiçbir özel sağlık kurumu ile SGK’nın bir daha anlaşma yapmasının önüne geçeceksiniz. Madem özel hastane istiyorsunuz bırakın özel kalsınlar. SGK’dan yani halkın vergilerinden beslemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

SERMAYEYE DEĞİL HALKA DÖNECEKSİNİZ

“Bizleri dinlemeyi öğreneceksiniz diyen Gürkan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Yönünüzü sermaye tekellerine değil halka, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine döneceksiniz. Sağlık ve sosyal hizmet alanında yaşanan vurgunları, hırsızlıkları ve olumsuzlukları açığa çıkaran üye ve yöneticilerimize soruşturma açmaktan sürgün etmekten vazgeçeceksiniz. Bizleri dinlemeyi öğreneceksiniz. Sağlık emekçileri ve halkı karşı karşıya getirip bu skandaldan sıyrılmanıza izin vermeyeceğiz.”