Ses kayıtları deşifre edildi: Güllü'nün kızı 'seni atacağım' diyerek itmiş

Ünlü sanatçı Güllü'nün cinayetinde evdeki güvenlik kamerasının aldığı kayıtlar deşifre edildi. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü "Seni atacağım şimdi" diyerek aşağıya ittiği ve ardından "Hadi görüşürüz bay bay" dediği ortaya çıktı.

Türkiye'de arabesk ve fantezi müzik denilince akla gelen önemli isimlerden olan "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (51) Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin üzerinden tam 75 gün geçti.

26 Eylül günü oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in "elim bir kaza" olarak duyurduğu Güllü'nün şüpheli ölümü, ilk günden beri basında geniş yer tuttu, intihar ve cinayet iddialarıyla gündeme gelen olay çokça konuşuldu.

Son olarak Güllü'yü öldürdüğü iddialarıyla anılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve ölüm anında kendisiyle birlikte evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçma hazırlığındayken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltıların "kasten öldürme" suçlamasıyla yapıldığı öğrenilirken Gülter ve Ulu’yu Yalova’dan İstanbul’a aracıyla götüren kişi ile İstanbul’da kaldıkları evin sahibi de gözaltına alındı. Dosya için gizlilik kararı verildi.

Sabah'ın haberine göre; Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırma sonucunda cinayet soruşturmasına dönüştü.

Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlar analiz edildi.

Kayıtlara yansıyanlara göre; kızı Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı.

Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti.

Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.

Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kayıtlara kızının "Hadi görüşürüz bay bay" cümlesi de girdi.

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı,dikkatli ve gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" dedi.