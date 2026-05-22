SES'ten Düzce’de kamu kurumlarında usulsüzlük iddialarına tepki: "Kamucu politikaları savunmaya devam edeceğiz"

Kamu kurumlarında usulsüzlük ve kamu kaynaklarının amacı dışında kullanıldığı iddiaları Düzce’de gündeme geldi. KESK’e bağlı SES, İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim’e uzanan uygulamalara tepki göstererek hem sağlık alanında hem de eğitimde ortaya atılan yolsuzluk ve hak gaspı iddialarının araştırılmasını, sorumluların hesap vermesini istedi.

KESK'e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Düzce Temsilciliği, kentte İl Sağlık ve Milli Eğitim müdürlüklerinde yaşanan usulsüzlüklere ilişkin basın açıklaması yaptı. SES Düzce Temsilcilik Eşbaşkanı Cemal Yılmaz imzalı açıklamada, "Sağlık ve sosyal hizmet alanında örgütlü sendikamız, toplum yaşamını, kamu hizmetlerini ve emekçilerin haklarını ilgilendiren hiçbir gelişmeye duyarsız kalmamaktadır. Demokratik hukuk devleti ilkelerini, laikliği, kamuculuğu ve halkın eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetine erişim hakkını savunmayı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz" denildi.

CHP'ye kayyum atanmasına ilişkin "Son dönemde ülke gündeminde yer alan ve demokrasi, hukuk devleti ile toplumsal barış açısından ciddi ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurabilecek yargı süreci ve kararları kaygı vericidir. Kamu yönetiminde şeffaflık, liyakat ve hesap verebilirlik ilkelerinden uzaklaşıldığında bunun bedelini halk ve emekçiler ödemektedir" denilen açıklamada, özellikle kentteki kamu zararına da dikkat çekildi.

KAMU KAYNAKLARININ HEBA EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Akçakoca Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sonay Kıvrakdal’ın Ramazan ayında verdiği iftar organizasyonu nedeniyle, hasta ve nöbetçi sağlık emekçilerinin faydalanması gereken yemek hizmetinin farklı bir amaçla ve kamu zararına neden olduğuna ilişkin iddialara değinilen açıklamada, ihaledeki şaibe iddialarına vurgu yapılarak "Sağlık hizmetinin sürdürüldüğü kamu kurumlarında çalışanların ve hastaların temel ihtiyacı olan beslenme ihtiyacı için yapılan yemek ihalesinde kimlerin, hangi şartlarda faydalanacağı açıkken iddia edildiği gibi iftar yemeği olarak kamu kaynağının kullanılması kabul edilemez. Sendikamızca yaşanan bu durum 18 Mayıs'ta öğrenilmiştir. Sonrasında basına da yansıyan olaylarla ilgili Valilik tarafından soruşturma başlatıldığı bilinmektedir. Süreç devam ederken, 21 Mayıs Perşembe günü idari görevlerde bulunan bazı müdür ve müdür yardımcılarının üzerlerinde oluşan baskılar nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğüne istifa dilekçesi verdikleri öğrenilmiştir. Yine 21 Mayıs Perşembe günü Başhekimin ise soruşturmanın selameti gerekçesiyle Sağlık Bakanlığınca akşam saatlerinde görevden uzaklaştırıldığı öğrenilmiştir" denildi.

Kentte faaliyet gösteren Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde stajyer öğrencilerin staj ücretlerinin gasp edilmesinde zimmete geçirme idddialarına da dikkat çekilirken "Eğitim yaşamını büyük emek ve zorluklarla sürdüren öğrencilerin hak kaybına uğratılması, gençlerin emeğinin karşılıksız bırakılması ve kamu kaynaklarının amacı dışında kullanılması kabul edilemez. Bugün açıkça görülmektedir ki; kamu kurumlarında liyakatten uzaklaşılması, kamusal denetimin, özellikle Sayıştay ve kurumların bakanlık müfettişlerince denetlenmesi işlerinin, zayıflatılması ve etik değerlerin aşınması toplum vicdanını yaralamaktadır. Oysa kamu hizmeti; eşitlik, tarafsızlık, bilimsel yaklaşım, laiklik ve kamuculuk anlayışıyla yürütülmelidir. Kamu kurumları belli kişi ya da grupların değil, halkın ortak değeridir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Laik ve demokratik bir hukuk devletinde kamu kaynakları; halkın ihtiyaçları, öğrencilerin geleceği, sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ve yurttaşların eşit hizmet alma hakkı için kullanılmalıdır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak, kamu yöneticilerinin en temel sorumluluğudur. Yukarıda kamuoyuna yansıyan iddiaların doğru olması halinde; ortaya çıkan kamu zararının sorumluları hakkında gerekli idari ve hukuki işlemler gecikmeksizin yürütülmeli, adil ve şeffaf bir soruşturma süreci işletilmeli ve kamu zararı kimsenin gözünün yaşına bakılmadan tahsil edilmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak; laik, demokratik, sosyal hukuk devleti anlayışını, kamucu sağlık politikalarını, emeğin hakkını ve halkın sağlık hakkını savunmaya devam edeceğimizi, SES'siz kalmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."