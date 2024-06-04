Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismarda bulunan sucu Metin Şenay'ın cezası belli oldu

Bağcılar'da su sattığı dükkanın arka tarafında oluşturduğu ses yalıtımlı odada 4 çocuğu cinsel istismara maruz bırakan Metin Şenay, 293 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bağcılar’da 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan su satıcısı Metin Şenay hakkında karar açıklandı.

Mahkeme, Şenay’ın 293 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Geçtiğimiz yıl 24 Mayıs’ta ilçeye bağlı Yenimahalle Mahallesi’nde, 11 yaşındaki M.Y'nin okul çıkışı eve gelmemesi sonrası ailesi kızlarını aramaya başladı. Gidebileceği yerler kontrol edilen M.Y.'den iz bulamayan aile polise giderek şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalarda M.Y'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan Metin Şenay'a ait olduğu belirlendi. Şenay'ın ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. İş yerine polisin geldiğini gören Şenay kaçmaya çalışırken yakalandı.

3 AYRI BÖLME BULUNMUŞTU

Şenay gözaltına alınırken ekipler iş yerinde yaptıkları aramada önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu fark etti. Bölmelerin birinden çocuk sesi geldiğini duyan polis, kapıyı açınca M.Y'yi buldu.

SES YALITIMLI ODA

Çocuğun bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve Şenay'ın M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına "sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı" kaydedildi. Öte yandan şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı öğrenildi. Öte yandan Şenay’ın daha önce de çok sayıda çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı, telefonunda çok sayıda görüntü olduğu ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Metin Şenay hakkında düzenlenen iddianamede, 4 çocuğa karşı “cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", “12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan toplam 128 yıl 9 aydan, 331 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.