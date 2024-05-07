'Ses yalıtımlı odada istismar': Metin Şenay’ın yargılanmasına başlandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde su sattığı dükkanın arka tarafında oluşturduğu ses yalıtımlı odada çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen Metin Şenay isimli şahsın yargılandığı davanın ilk duruşması görülmeye başlandı. Duruşma kapalı görülüyor. Mağdurlardan birine karşı gerçekleştirdiği cinsel istismarı kabul eden Şenay hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan su satıcısı Metin Şenay'ın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza mahkemesinde ilk duruşması görülüyor. Duruşmaya Metin Şenay tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mağdur çocuklardan birinin ailesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları katıldı.

AVUKATLAR DURUŞMA SALONUNA ALINMADI

Yetki belgesi bulunan avukatlar ile izleyiciler ise salona alınmadı. Avukatlar, salona alınmadıkları için tutanak tutarken, duruşmayı takip etmek için gelen izleyiciler "Çocuklar vatandır vatanına sahip çık", "Çocuklar susmaz, sen de susma" sloganları atarak karara tepki gösterdi.

Duruşma kapalı şekilde görülmeye başlandı.

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4 mağdura karşı ‘zincirleme olarak cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma’, ‘zincirleme olarak 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’ ve ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından her mağdur için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.