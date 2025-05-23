Sesi ve görüntüsü yasaklanmıştı: "İmamoğlu Her Yerde” kampanyası başlatıldı

CHP Gençlik Kolları, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun afişlerinin, videolarının ve sesinin İstanbul genelinde toplu ulaşım araçlarında yasaklanmasının ardından İmamoğlu görseliyle t-shirt, bayrak, rozet, sticker’ın yer aldığı “İmamoğlu Her Yerde” kampanyası başlattı.

Kampanya açıklamasında, "Nereye baksalar bizi görecekler, milyonlarca Ekrem İmamoğlu var! İmamoğlu her yerde! Linkten baskılara ulaş, Sen de #İmamoğluHerYerde de!" denildi.

Nereye baksalar bizi görecekler, milyonlarca Ekrem İmamoğlu var!



İmamoğlu her yerde!



Linkten baskılara ulaş,

Sen de #İmamoğluHerYerde de!



🔗 https://t.co/xBIONL7vrm pic.twitter.com/rpNN6tdYNU — CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) May 23, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve ses kayıtlarının metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarında kullanılmasını yasaklamıştı.