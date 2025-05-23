Sesi ve görüntüsü yasaklanmıştı: "İmamoğlu Her Yerde” kampanyası başlatıldı
İmamoğlu’nun afişlerinin, videolarının ve sesinin İstanbul genelinde toplu ulaşımda yasaklanmasının ardından CHP Gençlik Kolları, “İmamoğlu Her Yerde” kampanyası başlattı.
CHP Gençlik Kolları, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun afişlerinin, videolarının ve sesinin İstanbul genelinde toplu ulaşım araçlarında yasaklanmasının ardından İmamoğlu görseliyle t-shirt, bayrak, rozet, sticker’ın yer aldığı “İmamoğlu Her Yerde” kampanyası başlattı.
Kampanya açıklamasında, "Nereye baksalar bizi görecekler, milyonlarca Ekrem İmamoğlu var! İmamoğlu her yerde! Linkten baskılara ulaş, Sen de #İmamoğluHerYerde de!" denildi.
Nereye baksalar bizi görecekler, milyonlarca Ekrem İmamoğlu var!— CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) May 23, 2025
İmamoğlu her yerde!
Linkten baskılara ulaş,
Sen de #İmamoğluHerYerde de!
🔗 https://t.co/xBIONL7vrm pic.twitter.com/rpNN6tdYNU
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve ses kayıtlarının metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarında kullanılmasını yasaklamıştı.