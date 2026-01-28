Sesimizi duyun

Alevi örgütleri, Suriye’de HTŞ’nin Aleviler, Kürtler ve farklı inanç gruplarına yönelik saldırılarına dikkat çekerek, yaşananların Türkiye medyasında yeterince yer bulmamasının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı. Örgütler, nefret söylemi ve saldırılarla ilgili 100’e yakın suç duyurusunda bulunmalarına rağmen herhangi bir adım atılmadığını da açıkladı.

KADINLAR KAÇIRILIYOR

Alevi Bektaşi Federasyonu, Türkiye Alevi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Alevi toplumunun güncel taleplerine ilşkin görüşlerini paylaşmak üzere Taksim’de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, “Suriye’de HTŞ çetelerinin uyguladığı katliamları hepimiz görüyoruz. Aleviler katlediliyor, topraklarından ediliyor. Kadınlar kaçırılıyor, tecavüze uğruyor. Bu bir soykırımdır ve biz bunu dünyaya anlatmaya çalıştık. Ancak Türkiye’de medya bu soykırımı görmedi” dedi. HTŞ’nin yalnızca Alevileri değil, Dürzileri, Hristiyanları, Kürtleri ve seküler kesimleri de hedef aldığını vurgulayan Aslan, “Bu katliamcı yapının bugün kravat takarak ülke temsilcisi gibi sunulması kabul edilemez” diye konuştu. Türkiye Alevi Federasyonu Başkanı Zeynel Abidin Koç da "Bugün Alevilerin 100’ü aşkın suç duyurusu var ama bir tane işleme alınmış yok" dedi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ise "Yandaş basının Suriye’deki çetelerin bir subayı gibi hareket ettiğini görüyoruz" diye konuştu.