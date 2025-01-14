Sesimizi duyun, ölüyoruz

Malatya Pütürge ilçesi maden ocakları ile adeta delik deşik durumda. İlçede çok altın, profilit gibi çok sayıda maden ocağı bulunuyor.

Beyaz çimentonun da hammaddesi olan profilit yatağının tespit edildiği Taşmış’ta çok sayıda maden sahası olduğu ve yeni madenler için de çalışmaların yapıldığını belirten köylüler, her yıl çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvanın öldüğünü, verimli tarım topraklarının hızla yok olduğunu söyledi.

Yurttaşlar ‘‘Malatya’nın verimli toprakları hızla kirleniyor. Buradan otlanan hayvanlar zehirleniyor ve ölüyor. Gece sabaha kadar maden çalışmaları yüzünden uyuyamıyoruz, tozdan nefes alamıyoruz, sağlığımız kalmadı. Madenlerden kaynaklı çok sayıda aile göç etmek zorunda kaldı’’ diye konuştu.

30 yıldır madencilik faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Pütürge, meydana gelen yoğun çevre kirliliği ile karşı karşıya. Özelikle Taşmış, Gündüz, Örnekköy ve Belen mahalleleri ile Pütürge merkez olmak üzere bu durumdan fazlası etkileniyor. 33 aktif maden sahasının bulunduğu Taşmış Mahallesi’ndeki madencilik faaliyetlerinin 2018’den sonra daha arttığını söyleyen köylüler, yaşadıklarını BirGün’e anlattı.

50 HAYVANIM ÖLDÜ

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Bülent Küden, bölgedeki madencilik faaliyetleri nedeniyle hayvanların zehirlendiğini öne sürerek ‘‘Hayvanlar ağır metallerden hastalığına yakalanıyor. Bu sene 40-50 tane küçükbaş hayvanım öldü. Hayvanlarımızı Elazığ’a kadar götürdük. Bizzat kaymakamlığa ve İlçe tarıma ‘Hayvanlarımız hastalanıyor, ölüyor, gelip teşhis koyun’ diye dilekçe verdik. Kimse ilgilenmedi’’ dedi. Bir yıl içinde maddi olarak büyük zarar ettiklerini söyleyen ‘‘Yalnızca bu yıl değil her yıl çok sayıda hayvanımız ölüyor. Biz burada tarımla, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Sebze ekiyoruz, bağlarımız var, badem yetiştiriyoruz. Tarım ve hayvancılık zarar gördü, sağlığımız kalmadı’’ diye konuştu.

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PÜTÜRGE MADEN KUŞATMASI ALTINDA

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 33 maden sahasında çalışma yapılıyor. Madenlerin çıkarılması ve taşınması sırasında yoğun kirlilik yaşandığını söyleyen halk ‘‘Vahşi madenciliğe dur’’ diyor.

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BÖLGEDE GÖÇE YOL AÇTI

Madenin verdiği zararlardan köyde 25-30 hanenin göç ettiğini anlatan Küden, şöyle devam etti: ‘‘400 tane kayısı ağacımın olduğu tarlamın dibinde maden ocağı açmak istiyorlar. Madenler kapatılsın. Toz bulutları köylerin üzerinde. Yetkililere ‘Nefes alamıyoruz, gürültüden uyuyamıyoruz’ diyoruz. Görevliler, işletmelere ‘Biz geliyoruz, işletmeyi durdurun’ diyor. Geldiklerinde hiçbir şey olmayınca bizi fırçalayıp dönüyorlar. Sesimizi duyun.’’

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AĞIR METAL ZEHİRLENMESİ

Hayvancılıkla uğraşan Hasan Uçak ise ‘‘Her yıl bir iki tane hayvanım ölüyor. En son hayvanlarım ölünce kan örneğini Ankara Veterinerlik Araştırma Enstitüsüne gönderdim. Selenyum eksikliği dediler. Birkaç veterinerle görüştüm. Bu durumun ağır metale bağlı olduğun söyledilir. Hayvanlarımız tozlu ve 12-13 maden ocağının olduğu merada otlatmak zorunda kalıyor. Nefes bile alamıyoruz. Kayısı, armut ağaçlarımız ve 5 dönümlük bağım kurudu.’’

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EKOKIRIM SUÇU İŞLENİYOR

Pütürge Çevre Platformu Sözcüsü Ramazan Derin, şunları söyledi: ‘‘En son Kayadere mahallemizde altın madeni arama sondajlama çalışmalarında koca bir coğrafya delik deşik edilmiş. Onlarca kuyuda tarafımızdan yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda siyanür kullanımı tespit edilmiştir. Madenlerden yayılan tozlar, her türlü yaşam açısından yüksek riskler taşımakta. Uluslararası ekokırım suçu işlenmektedir. Topraklarımızda zehirlenerek ölmek istemiyoruz.’’