Sesimizi elbette duyuracağız

Befesa Silvermet fabrikasındaki grev ilk haftasını doldurdu. İşçiler “Coşkumuz her gün artıyor” dedi.

Birgül BİRBEN

Hatay İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan İspanyol sermayeli Befesa Silvermet fabrikasındaki işçilerin grevi, birinci haftasını geride bıraktı. Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın (Birleşik Metal-İş) örgütlü olduğu işyerinde işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanmasının ardından 26 Temmuz’da üretimi durdurdu. 7 gündür gece gündüz demeden grev çadırında direnen işçiler, talepleri karşılanana dek mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Birleşik Metal-İş İşyeri Temsilcisi Hasan Ateş, her geçen gün hırslarının arttığını söyledi. BirGün’e konuşan Ateş, “İlk gün nasıl coşku doluysak bugün de öyle coşku doluyuz demiyorum çünkü biz bugün ilk günden daha da coşku doluyuz. Bir haftayı halaylarla, türkülerle geçirdik” dedi. İşveren herhangi bir teklifle gelmeyince onlara seslerini duyurmak için ses sistemi kurduklarını aktaran Ateş, “Ufak bir ses sistemi kurduk buraya. Yeri geliyor, arkadaşlarımız davul çalıyor. Sesimiz böyle de çıkıyor yani, ‘Buradayız’ diyoruz” ifadelerini kullandı. Ateş, sendika şube başkanlarının daima onlarla olduğunun da altını çizdi.

Befesa Silvermet İskenderun Çelik Tozu Geri Dönüşümü A.Ş. işyerinde işçiler 2021’de Birleşik Metal-İş’e üye olmuş, aynı işkolunda örgütlü olan, TÜRK-İŞ’e bağlı Özçelik-İş Sendikası’nın yetki itirazının ardından mahkeme süreci 3 yıl devam etmişti. Mahkeme süreci nedeniyle 3 yıldır toplu sözleşme haklarından yararlanamayan işçilerin ücretleri de asgari ücret seviyesine kadar gerilemişti. Yetki belgesinin kazanılması ile birlikte 12 Şubat’ta toplu sözleşme süreci başlatan sendika, birinci altı aylık dönemde yüzde 82 oranında zam talep etmişti. İşverenin buna karşılık yüzde 27,7 zam teklif etmesinin ardından işçiler, sendika öncülüğünde greve çıktı.