Sesini duyuramayan Apsolit’in hikayesi

Ümit GÜÇLÜ

Bazı hikâyeler vardır, insanın içine işler; çocukluğun kırılgan sularında büyür, kentin kalabalığında yankılanır, bir melodinin içinden geçerek anlatı olur. Apsolit, tam da böyle bir hikâyeyi sahneye taşıyor. İbrahim Barulay’ın yazıp canlandırdığı bu oyun, sınır köylerinden birinde doğan İsmail’in gözlerinden bakıyor dünyaya.

İsmail, ailesiyle birlikte büyük şehre göç ettiğinde yalnızca yerini değil, anlamlarını da yitiriyor. Ancak o, duyduğu her sesi bir ezgiye dönüştürebilen 'apsolit kulak' yetisiyle, hayatı başka bir düzlemde deneyimliyor. Bu olağanüstü yetenek, bir çocuğun hem biricikliğini hem de toplumsal yükleri nasıl sırtladığını gösteriyor bizlere. Kentsel dönüşümün gri duvarları arasında, çocuk haklarını, göçün ağır gölgesini ve dilin kimlikteki yerini düşünmeye çağırıyor seyirciyi.

İsmail’in hikâyesi sadece bir çocuğun büyümesi değil, aynı zamanda adalet, aidiyet ve sesini duyurma çabasıdır. Ve sahnede yalnızca bir karakter değil, bizlerin unuttuğu bir iç ses de konuşur onunla birlikte. İbrahim Barulay ile bir araya geldik ve Apsolit İsmail’i konuştuk.

Apsolit İsmail karakteri nasıl gelişti? Onun dünyasını kurarken hangi yolları izlediniz?

Apsolit İsmail, blues bir riff üzerine söz yazdığım ve şimdi oyunda dinlediğimiz Ray Charles Çığlığı adlı şarkı ile derinleşti, bir yüzleşme yarattı bende. Yaklaşık dört yıl sürdü bu sancı. İsmail ve etrafındakileri keşfetmem onların ağzına, tavrına göre düşünüp, laf yazabilmem uzun yürüyüşleri beraberinde getirdi. İsmail’in umudu, pür neşesi, dilinde ve müziğinde saklıydı. Teori ve pratikte ciddi bir müzik mesaisi yaptım. Oyunun müzikleri kendi zamanını ve hikâyedeki yerini buldu. Apsolit İsmail’in çok güzel arkadaşları, gizli öğretmenleri oldu bu yolculukta. Bu sorunun cevabı o kadar uzun ki bu dört yılın her günü İsmail’e mektup yazdım. Ayıklanması gereken onlarca hikâyesi, onurlandırması gereken onlarca insanı var.

İsmail’in işitsel yetisi, karakterin yalnızlığı ya da farkındalığıyla nasıl örtüşüyor?

Bilmem kaç binde bir görülen bu olağanüstü duyum yeteneği kulağa büyüleyici geliyor ama bir Apsolit olarak yaşamak çok rahatsız edici olsa gerek. İşine geleni değil her şeyi duyuyor İsmail. Önünde duran dolabı işgal eden tahta kurularının çıkardığı sesleri mesela. Kendini arayanların homurtularını. Tepesindeki florasan lambasının cızırtısı kesintisiz bir dem oluyor en zor zamanında. İsmail bir seyir çığırıyor bu demin üstüne. Eğleniyor, cümleler kuruyor seslerle. İsmail gözlemci olarak da bir Apsolit. İsmail seslerin üstüne basa basa anlatıyor, misafir ediyor meselesine.

Apsolit İsmail, göçün, çocuk haklarının gölgesinde büyüyen bir figür. Siz nasıl yorumlarsınız?

Oyuna Çocuk Hakları Bildirisi’nin ilk 3 maddesi ile başlıyoruz. Çocuk Hakları İsmail’in hikayesinde onun için ama onu teğet geçen bir olgu. Ailesi ile köyden kente göç etmesiyle birlikte hayatında hiç karşılanmadı yargıların öznesi olarak buluyor kendini. Akranları onu yüceltirken, kendinden büyükler onu sistemin içinde yok etmeye çalışıyor. Okul arkadaşları İsmail’i “Her şeyi şiir gibi anlatan bir çocuk.” olarak görüyor ki bu arkadaşları dernekte çay dağıtan, sağda solda çocuk işçi olarak çalışan çocuklar. Bu çocukların hepsi haklarının gölgesinde büyütülüyor aslında.

Oyunda idealist bir öğretmenin Apsolit İsmail’i sahiplenmeye çalıştığını ancak sistem tarafından engellendiğini görüyoruz. Bu motif eğitim sistemine bir atıf mı?

Evet, Sevgi Öğretmen sistemin içinde ama sistemin sınırlarına taşan bir eğitmen. İsmail ile Sevgi öğretmenin karşılaşması bu coğrafyada potansiyel keşfinin ne kadar rastlantısal olduğunu gösteriyor aslında bizlere. İsmail’in bu yeteneğini müdür “işe yaramaz” ailesi ise “cinlerin musallat olması” olarak adlandırıyor. Sevgi öğretmen sürgün edilirken, İsmail de sokakları evi belliyor. Bir taraf toplum dışına iterken diğer taraf lanetleniyor. Aslında iki tarafta farklıyı, parlayanı kendi yöntemiyle cezalandırıyor.

Eserdeki önemli karakterlerden biri de İllegal Yusuf. Rant düzenine karşı duran mahalleli bir figür. Yusuf neyi temsil ediyor?

Yusuf Abi’nin söylemi 6 Şubat depreminden sonra daha da netleşti. Biz hikayemizi tamamlamış ve prova için ayaklanmıştık fakat deprem her şeyi durdurdu. Ekipçe rotamızı bölgeye doğru çevirdik. Depremin 20. gününde sahaya vardığımız andan itibaren gördüklerim karşısında kahroldum. Kuş olup her gün buraya uçmak buradakilerin her işine koşmayı istedim. Hayatta olanlara gördüğümü, yaşadığım acıyı Yusuf Abi anlattı, ‘İllegal Yusuf’:

“Löp löp beton sıçıyorlar ömrümüze. Unutmamalısın ki gözünün görebildiği kadardır ömrün. Bu kan emiciler doymaz. Yarın cebinizdekine de göz diker bunlar.

Ulan bu çok katlı mağaralara nasıl tamah eder insan? Yarın, bir gün altında kalırsınız, sesinizi duyan olmaz?”