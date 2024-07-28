Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Uğur Taşdemir hayatını kaybetti

Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Uğur Taşdemir, 58 yaşında yaşamını yitirdi. Taşdemir'in cenazesi 30 Temmuz'da toprağa verilecek.

Yabancı dizi ve filmlerdeki karakterlerin Türkçe seslendirmeleriyle tanınan oyuncu Uğur Taşdemir 58 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncular Sendikası'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz Uğur Taşdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçının cenazesi, 30 Temmuz'da öğlen namazına müteakip Moda Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

UĞUR TAŞDEMİR HAKKINDA

Tam Adı Aykut Uğur Taşdemir olan sanatçı, 1965 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Taşdemir, tiyatroya olan ilgisi sebebiyle sanata yöneldi ve amatör tiyatro topluluklarında yer aldı.

Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi topluluklarda rol alan sanatçı 2005'te Çığır Sahne, 2006'da ise Tiyatro Fora kadrosunda sahneye çıktı.

Sinema oyunculuğuna 1989'da başlayan Taşdemir, "Kurtlar Vadisi", "Doktorlar", "Filinta", "Halka", "Acı Hayat", "Acı Hayat" ve "İnce İnce Yasemince"nin de aralarında bulunduğu birçok yapımda rol aldı.

Başarılı seslendirmeleriyle dikkati çeken sanatçı "Karayip Korsanları", "Hz. Yusuf", "Squid Game", "Better Call Saul", "BoJack Horseman", "Breaking Bad" gibi dizi ve filmlerin de Türkçe seslendirmesine imza attı.

Federal Film Akademi ve Başkent İletişim Bilimleri Akademileri'nde eğitim de veren Taşdemir, hazırlamış olduğu "Sürç-i Lisan", "Sesin Yüzleri" ve "İşte O Ses Röportajları" programlarının yanı sıra Uğur Veli'nin yapımcılığını üstlendiği "Su Savaşları" belgeselinin sunuculuğunu yaptı.