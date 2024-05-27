Seslerini ölünce mi duyacaksınız

Ağır hasta tutukluların tahliyeleri engellenmeye devam ederken hasta tutuklu Abdulkadir Kuday’ın avukatları durumunun ağırlaştığını duyurdu. Kuday’ın 41 kiloya düştüğünü söyleyen Ece, “Sadece nefes alabiliyor” dedi.

Haber Merkezi

Cezaevlerinde tutulan ağır hasta tutukluların yaşadığı sorunlar her geçen gün artarken tahliyeleri engellenmeye devam ediyor. İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) raporuna göre, son 2 yılda cezaevlerinde tutulan 94 hasta tutuklu yaşamını yitirdi. Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevi’nde ise tutulan ağır hasta tutuklu Abdulkadir Kuday hakkında Adli Tıp Kurumu (ATK) “yaşamını tek başına idame ettiremez” raporu verilirken tahliye başvurusu kabul edilmedi. MA’nın haberine göre, cezaevinde 41 kiloya kadar düşen Kuday’ın Avukatı Vedat Ece, müvekkilinin durumunu “sadece nefes alabiliyor” şeklinde özetledi.

YALNIZCA NEFES ALIYOR

Yaklaşık 4 yıl boyunca hastane sevkleri yapılmayan Kuday, siyasi partiler ile insan hakları örgütlerinin girişimlerinin üzerine hastaneye sevk edildi. ALS hastası olduğu tespit edilen Kuday, teşhisin ardından kısmi felç geçirdi. Kuday’ın sadece nefes alabildiğini ve elleri ile ayaklarının tutmadığına dikkat çeken Ece, "Kuday’ın toplum güvenliği açısından nasıl bir riski var? Yalnızca nefes alan, elleri ve ayakları tutmayan bir insan bu ülkenin güvenliğini nasıl zedeleyebilir? Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Yaşamını önceleyen bir konumda olmamız lazım. Devletin de böyle olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

24 Mayıs’ta cezaevinde kalp krizi geçiren ve ardından yoğun bakımda alınan hasta tutuklu 72 yaşındaki Mehmet Emin Çam hakkında İHD “cezaevinde kalabilir” görüşüne karşı ATK’ye başvuracaklarını açıkladı. İHD Siirt Şubesi Eşbaşkanı Avukat Mehmet Nuri Ekinci, kalbinin sol tarafındaki bir damarı tıkalı olan Çam’ı ailesinin göremediğini söyledi.

Öte yandan Iğdır S Tipi Cezaevi’nde tutuklu Ercan Çakar’ın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdiği iddia edildi. Çakar’ın vücudunda darp izleri olduğu ileri sürüldü.

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ERGÜN AKDOĞAN TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde beyin kanaması geçiren ve ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ağır hasta tutuklu Ergün Akdoğan, Dersim’in Hozat ilçesinde toprağa verildi. Hozat Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Akdoğan’ın cenazesi Çaytaşı köyündeki aile mezarlığına götürüldü.

GÖZ YUMUYORLAR

Tutuklu kişi sayısı: 329 bin 151

65 yaş üstü tutuklu: 4 bin 827

*İHD'nin verilerine göre