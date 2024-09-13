Sessiz bir tehlike: Sepsis

HABER MERKEZİ

Her yıl 49 milyon insan sepsise yakalanıyor ve 11 milyonu ise bu sebepten hayatını kaybediyor.

Sepsis tedavisinde erken teşhis son derece hayat kurtarıcı. 13 Eylül Dünya Sepsis Günü'nde açıklama yapan Türk Toraks Derneği Yoğun Bakım Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Sabri Kasapoğlu, "Gereksiz antibiyotik kullanma nedeniyle antimikrobiyal direncin varlığı ve yeni virülan mikroorganizmaların ortaya çıkışı sepsisin yönetimini zorlaştırır ve ölüm oranlarının artmasına katkı sağlar" dedi.

Kasapoğlu, özetle şunları söyledi: "Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde yetersiz beslenme, yoksulluk, aşılara ve sağlığa ulaşımın kısıtlılığı, zamanında başlanmayan tedavi sepsiste ölüm oranlarını arttırmaktadır. Ayrıca gereksiz antibiyotik kullanma nedeniyle antimikrobiyal direncin varlığı ve yeni virülan mikroorganizmaların ortaya çıkışı sepsisin yönetimini zorlaştırır ve ölüm oranlarının artmasına katkı sağlar. Özellikle erken tanınıp derhal tedavi edilmezse şoka, çoklu organ yetmezliğine, sakatlığa ve ölüme yol açabilir.’’