Sessiz kalmıyoruz

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tek adam rejiminin İBB ve Ekrem İmamoğlu operasyonuna her kesimden tepkiler sürerken kültür-sanat camiası da ayağa kalktı. Aralarında sinema, tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasından 600’e yakın ismin yer aldığı sanatçılar bir bildiri yayımlayarak “İmamoğlu ve yol arkadaşlarına yapılan bu zorbalığı kabul etmiyoruz” dedi.

“Hukuk, Adalet ve Demokrasi İçin Omuz Omuza!” başlığıyla paylaşılan bildiride, hukukun muhalefeti susturmak için kullanıldığına dikkat çekilerek, “Bu yalnızca seçilmiş temsilcilere değil, milyonların iradesine uzun süredir yapılan müdahalelerin son aşamasıdır” denildi.

HUKUK, ADALET İÇİN OMUZ OMUZA

Bildiride, “Biz özgür düşünceye inanan bireyler olarak, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü savunmanın tam zamanı olduğunu biliyoruz. Hukukun keyfi şekilde kullanılarak muhalefetin susturulmasına sessiz kalmıyoruz!” ifadeleri kullanıldı.

Saraçhane’deki İBB’ye de dayanışma ziyaretinde bulunan aydın ve sanatçılar, rejimin zorbalığını kabul etmediklerini söyledi. Bildiriye imza atan ve belediye binasına giden isimler arasında Halil Ergün, Emin Alper, Baran Seyhan, Janset, Erdal Erzincan, Emrah Karaca, Ahmet Güneştekin, Haydar Ergülen, Ahmet Güvenç, Ezel Akay, Mehmet Gümüş, Melike Demirağ, Metin Coşkun, Rıza Sönmez, Orhan Aydın, Senan Kara, Tilbe Saran, Tolga Sağ, Yalçın Karayağız, İlyas Salman, Feyyaz Yaman ve Memet Güreli’nin yanı sıra Redd grubu da yer aldı.

ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ

Önemli rock gruplarından Duman ile Mor ve Ötesi de yaptıkları açıklama baskı ve tutuklamaları protesto etti. Duman’dan yapılan açıklamada, ‘‘Kurtuluş yok tek başına’’ ifadeleri kullanıldı. Mor ve Ötesi ise ‘‘Demokrasi, adalet ve özgürlüğe inanan herkes gibi biz de İstanbul'umuzun seçilmiş belediye başkanının hemen bu gece işinin başına dönmesini bekliyoruz’’ açıklamasını yaptı.

BAŞ EĞMEDEN YAŞAMANIN ONURU İÇİN

Müzisyen Emir Can İğrek de İBB ve İmamoğlu operasyonuna tepki gösteren isimlerden oldu. İğrek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Hayat uzun bir maraton. Baş eğmeden yaşamanın onuru, gururu insana bir ömür yeter. Kendin gibi düşünmeyenlerle birlik olabilmek, kimseyi ötekileştirmeden omuz omuza adil bir hukuk düzenine inanmak için mücadele etmek, gaz yemek, geleceğini tehlikeye atma pahasına inandığını savunabilmek kolay iş değil. Herkesin de harcı değil. O yüzden bende yılgınlığın, bezmişliğin zerresi yok. Bu ülkede her tarihte irade ortaya koyan boyun eğmezler vardı, bugün de var. Adil, aydınlık yarınlar için inancım eskisinden çok daha diri.”

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Say, ‘‘Türkiye tarihinde çok kötü bir gün. İmamoğlu tutuklandı. Milyonların feryadını dinleyen olmadı’’ ifadelerini kullandı. Say, halkın iradesiyle seçilen siyasetçilerin tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, yargının bağımsızlığının ve demokrasinin yok sayıldığını vurguladı.

***

SEN DAHA ÇOK VAR OLACAKSIN

Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla İmamoğlu ve İBB yetkililerinin tutuklanmasına tepki gösteren bazı isimler şöyle: Derya Şensoy, Şahan Gökbakar, Merve Oflaz, Berfu Yenenler, Melis İşiten, Sıla Türkoğlu, Ece Erken, Kalben, Şenay Gürler, Deniz Seki, Pelin Akil, Özge Ulusoy, Pınar Altuğ, Mustafa Sandal, Mesut Süre, Melek Mosso, Bennu Yıldırımlar.

Bazı paylaşımlar şöyle:

Zeki Demirkubuz: Büyük liderleri, halk kahramanlarını ilk zorbalar tanır. Zorbalık bugün E.İmamoğlu’nu ülkenin doğal lideri yapmıştır. Gerçek lideri olmak için artık tek yapması gereken direnmeye devam etmek ve yaşamı bugünden ibaret sananlara inat zamana saygı göstermektir.

Melike Demirağ: Bugün hem CHP üyelerinin hem de üye olmayan yurttaşların İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı itirazlarını göstermek için eksiksiz sandıklara gitmesi en büyük dayanışma olacaktır.

Sedef Avcı: Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır.

Neslihan Yelden: Seni yok sayacaklar, sen daha çok var olacaksın.

Mabel Matiz: Kurtuluş yok tek başına.

NERDEN İSTERSİNİZ!

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh ise Ekrem İmamoğlu'na ilişkin yaptığı paylaşımda sanatçıları hedef alan yandaş Cem Küçük'e yanıt verdi. Çoruh, Küçük'ün ‘‘İmamoğlu’nun şimdi desteğe ihtiyacı var. Hadi gösterin kendinizi’’ sözlerini ‘‘Nerden istersiniz’’ yanıtını verdi.