“Sessiz Rezonans” 19 Mayıs’a kadar sanatseverleri ağırlayacak

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi, ressam ve heykeltıraş Tuğba Küçükbahar’ın “Sessiz Rezonans: Eril Dünyada Dişil İzler” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Resim, heykel ve seramik çalışmalarından oluşan sergi, 19 Mayıs’a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Sanatçının 2010 yılından bu yana ürettiği eserlerden oluşan seçkide; kadın figürü, mitoloji, tanrıçalar, simge ve semboller temel izlekler arasında yer alıyor. Sergide 20 heykel, 45 seramik eser ve 40 tablo olmak üzere toplam 105 çalışma izleyiciye sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Küçükbahar, çalışmalarında kadın figürünün her zaman merkezde yer aldığını belirterek, “Bu sergi maddenin biçim kazanma sürecinden ziyade; kadının kendi varlığıyla, hafızasıyla ve dünyayla kurduğu ilişkinin katmanlarını görünür kılıyor” dedi.

Sanat üretimini bir “iyileşme alanı” olarak tanımlayan sanatçı, serginin ismine dair ise şu değerlendirmede bulundu: “Eserlerimin tümü kendi kendime sessizce, kendim için düşündüklerimden oluşuyor. Ürettiğim her eserde o dönemdeki ruhsal süreçlerim, hayatın içindeki duruşum ve mücadele etme biçimim yer alıyor. Eserlerim benim hissettiklerime dair bir frekans taşıyor ve bu frekans rezonans etkisiyle izleyiciye yayılıyor.”

Bugüne kadar sekiz kişisel sergi açtığını belirten Küçükbahar, sanat terapisi atölyeleri düzenleyerek sanatın iyileştirici yönü üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Mitoloji, farklı kültürlerin inanç sistemleri ile simge ve semboller üzerine araştırmalar yaptığını söyleyen sanatçı, üretimlerini Mersin’deki atölyesinde sürdürüyor.

“Sessiz Rezonans: Eril Dünyada Dişil İzler” sergisi, hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.