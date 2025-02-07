Sessiz yas

Adıyaman halkı depremde kaybettikleri yakınları için 6 Şubat 04:17'de gerçekleşen depremin yıl dönümünde sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Adıyaman Valiliği önünde toplanan binlerce kişi ellerinde karanfillerle depremin simgesi haline gelen Saat Kulesi'ne yürüdü.

Sessiz gerçekleşen yürüyüşte yurttaşlar gözyaşlarına hakim olamıyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı yürüyüşte tepkiler de yükseliyordu.

HÜKÜMETE TEPKİ SÜRÜYOR

'Sesimiz duyan var mı' sloganıyla yürüyen binler, zaman zaman 'Sahipsiz Adıyaman' sloganlarıyla depremin ilk günlerinde gelmeyen yardıma ve koordinasyonsuzluğa isyan ediyordu. Yurttaşların bu sloganı kalabalık içine yerleştirilmiş küçük grupların 'tekbir getirmesi' ile kesilmek istense de başarısız oluyordu.

POLİS KAMERALARI HALKIN ÜSTÜNDE

Katiller halka hesap verecek diye haykıran yurttaşların üzerinde ise hemen polis kameraları beliriyordu.

Depremin ilk günlerinde de Adıyaman'da yer almış birisi olarak şunu söylemeliyim ki kentte halkın hükümete tepkisi geçmiş değil. Birçok yurttaş geciken müdahale nedeniyle yakınlarının yaşamını yitirdiğini yineliyor.

İMAMA TEPKİ

Kartal heykeli önüne gelen yurttaşlar yaşamını yitiren yakınları için depremin gerçekleştiği saat olan 04:17'de ellerindeki balon ve dilek fenerlerini gökyüzüne uçurdu. Ardından başlayan selanın ardından yaşamını yitirenler için dualar edildi. Bu esnada imamın 'Cumhurbaşkanı Erdoğan için iyi niyet temennileri kalabalık içinde tepkiye neden oldu. Yurttaşlar her görüşten insanın katıldığı anmada böyle bir konuşmanın siyasete girdiğini vurgulayarak imama tepkilerini dile getiriyordu. Anma yürüyüşü ve törenin ardından ise sessizce başlayan yas yürüyüşü sessizce sona eriyordu.

BELGESEL GÖSTERİMİNDE GÖZYAŞLARI

Anma yürüyüşünden önce ise kentte hakim olan yas havası Adıyaman Belediyesi 04:17 Sinema Atölyesi tarafından hazırlanan belgesel filmde gözyaşlarına dönüştü.

Adıyaman Belediyesi Basın Danışması Selma Kara'nın koordinatörlüğünde depremzede kadınlar tarafından çekimi yapılan ve yine kadınların depremde yaşadığı sorunlara ayna tutan belgesel salonda büyük bir üzüntüye ve gözyaşlarına neden olurken dakikalarca ayakta alkışlandı.

Salonda konuştuğumuz her insan bir yakınını toprağa vermiş. Anlatılan aslında bütün Adıyaman halkının hikayesiydi...

HER BİR MELEK İÇİN BİR ÇİÇEK

Belgesel öncesi açılan sergide ise Adıyaman Belediyesi Fatih Kadın ve Genç Eğitim Merkezi ile Halkevi öğreticisi Perihan Pamukçu ve öğrencileri tarafından enkazlardan ve ailelerden alınan eşyalarla yapılan tablolar da çarpıcıydı.

Öyle ki Kuzey Kıbrıs'tan gelen 35 küçük voleybolcunun yaşamını yitirdiği İsias Otel için yapılan tablo göze çarpıyordu. Her bir çocuk için tabloda Kıbrıs'ın ünlü çiçeği kullanılmıştı.

Ailelerden alınan fotoğraf yine tabloya Yine diş hekimi öğrencilerinin yaşadığı apartmanda yaşamını yitiren öğrencilerin bulunduğu tablo da o anları tekrar yaşatıyordu.

Sergide bunun gibi onlarca eser yaşananları tüm gerçekliğiyle yüzümüze vuruyordu.

ERDOĞAN PROPAGANDASI

6 Şubat sabah saatlerinde ise kent Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle posterlerle donatılmıştı. 70 bin kişinin konteynerde kaldığı kentte yapılan sayılı TOKi evlerinin anahtar teslimini yapacak Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle kentte yoğunluk yaşanıyordu. Bazı yurttaşlar sevinç gösterilerinde bulunurken bazı yurttaşlar ise hâlâ başlarını sokacak bir evlerinin olmamasından yakınarak, "Konteynerler kaldırıldığında ne yapacağımızı bilmiyoruz" diyerek önlerini göremiyorlardı.

Adıyaman tüm bu sürecin ardından yine yurttaşların dediği gibi 'Sahipsiz ve sessiz bir yas'a gömülecekti. Birileri yine yıldönümünde buraya uğrayana dek...