"Sessizliği Dinle" sergisi Haliç Sanat 1’de

Diorama sanatçısı Havva Kılıçbay, ilk kişisel sergisi "Sessizliği Dinle" ile sanatseverlere kapılarını açtı.

14 Nisan’da İstanbul Fatih'teki Haliç Sanat 1’de kapılarını açan sergi, 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, pazartesi günü hariç saat 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

"Sessizliği Dinle", dioramayı klasik bir modelleme tekniğinin ötesine taşıyarak anlatım diline dönüştürüyor. Sergide; harabe bir evin önünde unutulmuş bir bisiklet, tozlu raflarla çevrili bir yazar odası, boş bir gelinliğin bıraktığı iz ve terk edilmiş yaşam alanları gibi sahneler üzerinden "kayıp, yalnızlık ve hatırlama" temaları işleniyor.

Kılıçbay, serginin çıkış noktasını şu sözlerle ifade ediyor: "Bakmak yetmez. Hissetmek için durmak gerekir." Bu yaklaşım doğrultusunda sergi, izleyiciyi hızın ve gürültünün dışına çıkararak kendi hafızasıyla baş başa kalabileceği bir alan sunuyor.