SES’ten uyarı: Sağlık kuruluşları depreme dayanıksız

BİRGÜN EGE

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubeleri, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gerçekleştirdiği açıklamayla depreme dayanıksız sağlık kuruluşlarına dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililerin acil göreve çağırıldığı açıklamada, "İlimizde sağlık hizmeti veren özellikle yataklı birimler olan hastaneler ve diğer gündüz sağlık hizmeti veren ASM’ler başta olmak üzere sağlık kuruluşları deprem anlamında alarm vermektedir” denildi.

Sendika olarak 2024 yılının Kasım ayında sağlık hizmetleri veren hastanelere ilişkin bilgi edinmek ve diğer sağlık hizmetlerindeki sorunlara ilişkin genel merkez düzeyinde görüşmek için yazılı olarak başvurdukları belirtilen açıklamada, “Maalesef şu ana kadar depreme dayanıklı olmadığını tahmin ettiğimiz ve çeşitli hasarlı kolon fotoğrafları sendikamıza iletilmiş olan hastaneler ile ilgili bir gelişme yaşanmamıştır” ifadelerine yer verildi.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINSIN"

2020 yılında meydana gelen İzmir depreminde Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi’nin tahliye edilmesi hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Özellikle Menemen Devlet Hastanesi’nin bazı bloklarına ve Buca Kadın Doğum Hastanesi’ne ilişkin gerekli tedbirlerin alınması gerektiği sendikamız tarafından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Afet durumlarında hastanelerin sağlık hizmetinin sunumu açısından kritik öneme sahip olduğu hepimizce bilinmektedir. Böylesi bir durumda hastanelerin afet halinde hasar alması hem orada çalışan sağlık emekçileri için hem hizmet alan hastalarımız için hem de afet anında sağlık hizmetine ihtiyaç duyacak tüm yurttaşlarımız için istemediğimiz sonuçlar doğuracaktır. Depreme uygun olmayan binalarda sağlık hizmeti üretmeye devam etmek ülkemiz gibi sıkça depremlerin yaşandığı bir yerde tam ifadesiyle sorumsuzluktur.”

"İNSAN HAYATINDAN TASARRUF OLMAZ"

Önlenebilir ölümlerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtilen açıklama, şu ifadelerle sonlandı: “Yetkileri yeniden göreve çağırıyoruz. Kamuda tasarruf adı altında hastanelere tek kuruş harcamak istemeyen Bakanlık yetkililerine bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, insan hayatından tasarruf olmaz.”