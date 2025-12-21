Set emekçileri ‘Kumpas’a geldi

Tugay SOYKAN

Doğa katliamlarına, kadın cinayetlerine, baskı ve hukuksuzluklara değinen Kerem Topuz’un yönettiği Kumpas filmi emekçileri mağdur etti. 28 Kasım - 16 Aralık 2024 tarihleri arasında Muğla Akyaka’da çekilen filmin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen set ekibine, çalışanlara, emekçilere ödemeler ya hiç yapılmadı ya da kısmen ödendi.

Sinema Emekçileri Sendikası’nın da mağduriyetlerin giderilmesi için çağrı yaptığı sorun hâlâ bir çözüme ulaşılmış değil.

8,5 HAFTA ÇALIŞTIK

Filmin yardımcı yönetmeni Tuğçe Kayaarası, oyuncular ve set emekçileri ile sözleşmeler yapıldığını ancak ücretlerin ödenmediğini söyledi. Yönetmen ve yapımcı Kerem Topuz ise uygulayıcı yapımcı Barışcan Okuyan’ın kendisini de dolandırdığını ve konuyu mahkemeye taşıdığını belirtti. Ancak uygulayıcı yapımcı bu iddiayı reddederek, kendisinin de mağdur olduğunu, yönetmenin suçu üzerine atarak bu işten sıyrılmaya çalıştığını ileri sürdü.

Tuğçe Kayaarası ücretleri Kerem Topuz ile anlaşarak belirlediklerini söyleyerek asıl sorumlunun yapımcı olduğunun altını çizdi. Projenin tüm oyuncu trafiğini, mekân seçimini ve oyuncuların belirlenmesine kadar neredeyse tüm aşamalarını bilfiil yürüttüğünü kaydeden Kayaarası, “Oyuncuların tüm provalarından, karakterlerin özelliklerine ve psikolojik yapısına göre oyunları nasıl oynaması gerektiğine, senaryonun ezber takibi, sanat, kostüm, aksesuar, saç ve makyajla ilgili tüm hazırlık süreçlerini yönettim. Projenin teknik ve içerik hazırlığını takip ve denetleme yaparak bu sürecin içinde yer aldım. Toplam 4 haftaya yakın ön hazırlık süreci geçirdik. 28 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında ise çekimleri yaptık. Her gün en az 12 saat, bazen 24 saat çalıştık. 8,5 haftalık çalışma sonucunda sözleşmedeki ücretleri almadım” dedi.

Kayaarası şunları kaydetti: “Yapımcı bu ödemelerle ilgili sorumluluğun kendisine ait olmadığını söyleyerek topu uygulayıcı yapımcıya atıyor. Bu bizi ilgilendiren bir konu değil. Herkes işini eksiksiz bir şekilde yapmış ve görevini tamamlamıştır. Yapımcı, uygulayıcı yapımcıyı suçlamıştır. Ancak olan set emekçilerine olmuştur. Yemekçisinden kurgucusuna, müzisyeninden set arkasında çalışanına, oyuncularına kadar herkes mağdur. Süreci mahkemeye taşıyacağız. Umarım hakkımızı bu şekilde alacağız.”

BEN DE MAĞDURUM

Kumpas’ın bağımsız koşullarda, herhangi bir kurumsal ya da sermaye desteği olmadan üretilmiş bir sinema filmi olduğunu ifade eden yönetmen Topuz ise uygulayıcı yapımcı Okuyan’ı suçladı. Topuz şu ifadeleri kullandı: “Filmin çekim sürecinde setin yönetimi, ilgili tedarikler ve ödeme planları uygulayıcı yapımcının sorumluluğunda yürütülmüştür. Dolayısıyla bahsi geçen ödeme iddiaları da filmin uygulayıcı yapımcısının sorumluluğundadır. Uygulayıcı yapımcıyla aramızda bu konuyla ilgili devam eden hukuki bir süreç var ve yapılan taraflı paylaşımlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk.”

TÜM BELGELER ELİMDE

Filmin uygulayıcı yapımcısı Okuyan, Topuz’un set ekibine "Parayı Barışcan’a ödedim ama o size vermedi" şeklinde bir imaj çizerek kendisini hedef gösterdiğini söyledi. Okuyan, elinde tüm banka dekontlarının olduğunu ve kendi cebinden ödediği miktarların bile kayıtlı olduğunu belirtti. "Benim ortak yapımcılık sözleşmem var ama şartlar yerine getirilmedi ve ben de mağdurum" diyen Okuyan, “Süreç bir yılı geçtiği için artık tepkiler ayyuka çıkmaya başladı. Ekip de artık bana inanmaya başladı çünkü oyuncular, mekânlar, ekipman şirketleri, kimseye ödeme yapılmamış” diye konuştu.

Yönetmen ve uygulayıcı yapımcı birbirlerini suçlayıp konuyu mahkemeye taşırken, ücretlerini alamayan set emekçilerinin mağduriyeti sürüyor. Birçok sinema emekçisi haklarını almak için hukuka başvuracaklarını söyledi.