SETA’cıya özel kadro

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü akademik ilan yayımlayarak doçent ve doktor öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlanlarında aranan şartlar ise kişiye özel ilan şüphesi uyandırdı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası Ekonomik İlişkiler anabilim dalı için açılan doktor öğretim üyesi kadrosunun şartlarında, “Orta Doğu Çalışmaları Alanında Doktora Yapmış Olmak. Devlet Dışı Silahlı Aktörler ve Dış Politika Analizi alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı.

Şartları karşılayan Recep Tayyip Gürler’in SETA Vakfı’ndan çıkan “Ortadoğu’da Devlet Dışı Silahlı Aktörler” isimli kitapta çalışması yer alıyor. Gürler’in ayrıca, “21. Yüzyılda Türkiye’nin Ortadoğu Ülkeleri ve Büyük Güçlerle İlişkileri” isimli kitapta da çalışması bulunuyor.