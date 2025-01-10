Settar Tanrıöğen dizi setine geri döndü
Yaklaşık 1 sene önce beyin kanaması geçiren ve oyunculuğa ara veren Settar Tanrıöğen, Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Yaklaşık 1 sene önce geçirdiği beyin kanaması ve ameliyatın ardından oyunculuğa ara veren ve rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan usta oyuncu Settar Tanrıöğen dizi setlerine geri döndü.
Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.
Senaryosunu Necati Şahin’in yazdığı dizide Tanrıöğen tarikat liderini canlandıracak. Tanrıöğen, 'Saatçi Aziz' rolüne hayat verecek.
NE OLMUŞTU?
Settar Tanrıöğen, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti. Daha sonra ameliyat edilen 61 yaşındaki Tanrıöğen, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterini canlandıran oyuncu yerine diziye Ahmet Mümtaz Taylan dahil edilmişti.