Sette kaza: Oyuncu Didem Balçın hastaneye kaldırıldı
Bir Zamanlar İstanbul dizisinin setinde ayağı kayıp düşen ünlü oyuncu Didem Balçın başından yaralandı. Balçın, hastaneye kaldırıldı.
TRT1 ekranlarında yakında başlayacak olan 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinin setinde kaza meydana geldi.
Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda bulunan ünlü oyuncu Didem Balçın, ayağının takılması sonucu düşüp kayarak başını yaraladı.
Hastaneye kaldırılan Didem Balçın’ın tedavisi devam ediyor.
2. Sayfa'nın haberine göre, sette büyük panik havası yaşanırken oyuncunun tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.