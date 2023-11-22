Sevda Karaca'dan Bakan Göktaş'a: Bakanlığınız hala deprem bölgesinde kaybolan çocukların tarikat evlerinden çıkmasını açıklayamadı

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde; "Yurtlarda kalan kız çocuklarının emniyet görevlilerince fuhşa sürüklendiği haberleri gırla. Ancak iktidarınız çözümü yetkin ve yeterli meslek elemanlarıyla aramak yerine yine dini dernek ve vakıflara kapı açıyor. Bakanlığınız hala deprem bölgesinde kaybolan çocukların tarikat cemaat evlerinden çıkmasını açıklayamadı. Bizzat iç denetim raporunuzda yazıyor: Koruyucu ve önleyici hizmetlere ayrılan bütçe kaynağı yetersiz. Üstelik var olan bütçe de uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan fonlardan oluşuyor. İç denetim raporunuz bile diyor ki bu fonun miktarını bilmiyoruz, denetlenmiyor. Kime peşkeş çekiliyor bu bütçe" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçesi görüşülüyor.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda şu sözlere yer verdi:

"TÜRKİYE, YÜZDE 38 ORANLA KADINLARIN EN FAZLA ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI OECD ÜLKESİ OLARAK BİRİNCİ SIRADA"

"Ailenin korunması için yüzde 3, çocukların korunması için yüzde 7, kadının güçlenmesi içinse binde 9. Sadece rakamlarda değil, bütçenin misyonu metninde dahi kadının adı yok. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun raporuna göre 2023 yılının ilk 10 ayında 350 kadın, erkekler tarafından katledildi. 5 gün önce Balıkesir’den Ayşe, Diyarbakır’dan Hasret eklendi listeye. Kadınları korumayan iktidarınız resmi veri bile tutmuyor. Ayşe hanım rakamlarla konuşun diyor. Buyurun, ortaya konan uluslararası verilere baktığımız zaman OECD ülkeleri arasında en fazla şiddete maruz kalan kadınların Türkiye’de yaşayan kadınlar olduğu saptanıyor. Türkiye, yüzde 38 oranla kadınların en fazla şiddete maruz kaldığı OECD ülkesi olarak birincisi sırada.

"AİLE ÇALIŞTAYLARINDA DİN ADAMI VARDI AMA KADIN ÖRGÜTLERİ, BAROLAR YOKTU"

Övünerek bahsedilen Aile Çalıştaylarını alelacele yaptınız, bu çalıştayda din adamı vardı ama kadın örgütleri yoktu, barolar yoktu ama karma eğitim düşmanları, LGBTİ düşmanları vardı. Bazı çalıştayların açılışları 'Kız beşikte, çeyiz sandıkta' cümleleriyle yapıldı. Kadın cinayetinin bu kadar arttığı ortamda kadın konukevi sayısı 2022’de 151 iken 2023’te 159 olmuş. 2024 hedefiniz ise 5 fazlası, 164. Kadın sığınağı açmamanın tek sebebi buna bir ihtiyaç bırakmamak olabilir. Ama siz etkili bir eylem planı da ortaya koymuyorsunuz. Kadınların erkeklerle eşit olmadıklarını her fırsatta tekrar eden politikalarınızı görüyoruz sadece.

"6284 İÇİN EŞİ BENZERİ AZ BULUNAN HUKUKİ DÜZENLEME' DEDİNİZ, İTTİFAK ORTAKLARIMIZA 6284’E DOKUNDURMAYACAĞIZ DEYİN"

Sunumunuzda 'kadına yönelik şiddetle mücadelede dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki düzenleme' dediniz 6284 için. Buradan açık açık şunu açıklamanızı bekliyoruz: Siz 6284'ü, nafaka hakkını, medeni hakları pazarlık konusu yapan gerici güçlerle ittifak yaptınız. Söyleyin bekliyoruz, 'İttifak ortaklarımıza 6284’e dokundurmayacağız' deyin. Bu yasayı etkin uygulayın ve bu yasanın kaldırdığınız İstanbul Sözleşmesi ile uyumlu ve ona referans veren bir yasa olduğunu da unutmayın.

Kadınların istihdama katılımını 'aile bütçesine katkı' olarak tanımlamakta olan ısrarınız, sizin sınıf yüzünüz. Kadınları bir yandan sermayeye öte yandan aileye köle etme gayretinizdir. Erken yaşta evlilik ısrarı, en az üç çocuk doğurma yükümlülüğü, boşanmaları kadınların hayatı pahasına engelleme çabası ise bu yolun yapı taşları. Öyle ki hala, bütün bu tabloya karşın Orta Vadeli Programda; kadınlar, gençler ve engelliler için 'çalışma hayatına kalıcı katılımı sağlamayı teminen esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacak' diyebiliyorsunuz.

"DAHA FAZLA İNSANI MUHTAÇ ETME GAYRETİNİZ KAĞITLARA SIĞMIYOR"

Ar duymadan yazmışsınız: Aile Destek Programı’nda kişi başına düşen aylık geliri 450 TL ve altı olan hanelere aylık bin 250 TL. Siz bin 250 TL ile karın doyurabilir misiniz? Doğur dediğiniz kadınlara doğum başına verdiğiniz tek seferlik 300 TL ile bebek bezi dahi alınamadığını biliyor musunuz? Elektrik Tüketim Desteği’nden yararlanan hane sayısı 2022 yılında 2 milyon 719 bin olarak belirtilmiş. 2024 hedefi neredeyse iki katı, 4 milyon 53 bin. Daha fazla insanı muhtaç etme gayretiniz kağıtlara sığmıyor. 2024 yılında SED (sosyal ekonomik destek) alacak çocuk sayısını 190 bin olarak öngörmüşsünüz. Yani çocukları daha da yoksullaştıracağınızı ilan ediyorsunuz. İç denetim raporunuz bile SED desteği alan çocukların izlenmediğini, çocukların okula devam durumunun muğlak olduğunu söylüyor.

"BAKANLIĞINIZ HALA DEPREM BÖLGESİNDE KAYBOLAN ÇOCUKLARIN TARİKAT CEMAAT EVLERİNDEN ÇIKMASINI AÇIKLAYAMADI"

Yurtlarda kalan kız çocuklarının emniyet görevlilerince fuhşa sürüklendiği haberleri gırla. Ancak iktidarınız çözümü yetkin ve yeterli meslek elemanlarıyla aramak yerine yine dini dernek ve vakıflara kapı açıyor. Bakanlığınız hala deprem bölgesinde kaybolan çocukların tarikat cemaat evlerinden çıkmasını açıklayamadı. Bizzat iç denetim raporunuzda yazıyor: Koruyucu ve önleyici hizmetlere ayrılan bütçe kaynağı yetersiz. Üstelik var olan bütçe de uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan fonlardan oluşuyor. İç denetim raporunuz bile diyor ki bu fonun miktarını bilmiyoruz, denetlenmiyor. Kime peşkeş çekiliyor bu bütçe?

1 öğün ücretsiz yemek bile sağlayamamışsınız ama siz kafayı çocuk kitaplarına takmış durumdasınız.”